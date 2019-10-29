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Ученые выявили самый опасный продукт в рационе человека

30.10.2019 11:02 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ученые выявили самый опасный продукт в рационе человека
shutterstock.com

Англо-американская группа ученых выявила опасный продукт в рационе человека. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

Ученые выявили самый опасный продукт в рационе человека
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Специалисты проанализировали влияние 15 различных групп продуктов питания на здоровье людей и окружающую среду. Ученые ввели индекс AREI, который показывает среднее воздействие продуктов питания на окружающую среду.

Так, наряду с рыбой по вредности средние позиции занимает птица и молочные продукты. Яйца и красное мясо могут ухудшить здоровье человека, однако для окружающей среды вредны в три раза меньше.

Ученые отметили, что в настоящее время стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, в связи с этим в регионах, где эта тенденция набирает обороты, следует снижать потребление мясных продуктов и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобовые, рыбу и оливковое масло. Данная категория продуктов меньше вредит здоровью и природе.

Ранее диетолог назвала главные ошибки родителей в питании детей.

 
 
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shutterstock.com Англо-американская группа ученых выявила опасный продукт в рационе человека. Результаты исследования...
 
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