Старушка в 18. Привычки, которые портят нашу кожу

Источник материала: Аргументы и факты

Загорать без солнцезащитных средств — опасно, ложиться спать, не смыв косметику с лица, или использовать обычное мыло для демакияжа — вредно. Кажется, мы все знаем эти элементарные правила. Но что делать, если вы изо всех сил заботитесь о коже, а получаете обратный эффект? Возможно, стоит пересмотреть свои привычки, ведь некоторые из них не так полезны, как кажется на первый взгляд. Врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский объясняет, почему любовь к патчам и ночному крему может раньше времени спровоцировать появление проблем на лице.

Привычка № 1. Фанатичное умывание

Частое умывание гелями обезвоживает кожу. Вода смывает кожное сало, которое является природным увлажнителем и защитой от размножения бактерий. А теперь представьте, какой вред вы наносите своему лицу, проводя данную манипуляцию каждый день!

Привычка № 2. Использование гидрогелевых патчей под глазами

Гидрогелевые патчи уже давно стали модным способом избавления от мелких морщинок под глазами. Однако на самом деле они не омолаживают вас. Эффект достигается за счёт микроотёка, который появляется, когда одни компоненты увлажняют кожу, а сами патчи предотвращают испарение влаги с ее поверхности. Этот микроотёк растягивает кожу, создавая эффект разглаживания морщинок. Так как отекает именно кожа, а не мягкие ткани лица, отёк остаётся незаметным. Если пользоваться патчами регулярно, то со временем мелких морщинок станет только больше, поскольку кожа растянется. Поэтому лучше не злоупотреблять этим средством, а прибегать к нему только в случае необходимости в утренние часы.

Замечу, что, даже если вы покупаете патчи от темных кругов под глазами, они будут воздействовать на кожу аналогичным образом, ведь нужный эффект достигается в том числе за счет того, что более увлажненная кожа меняет физические свойства светопреломления.

Привычка № 3. Использование косметики непосредственно перед сном

Такой же микроотёк даёт использование уходовых кремов прямо перед сном. Когда вы спите, кровь активно циркулирует в области головы. Кремы, в свою очередь, препятствуют испарению влаги с поверхности кожи. Таким образом, она отекает и, соответственно, растягивается. Конечно, это происходит не за одну ночь, должно пройти несколько лет. Однако имейте в виду, что со временем ваши манипуляции все же приведут к образованию морщинок. Особенно это касается мелкоморщинистого типа лица. Лучше всего пользоваться уходовой косметикой за 3-4 часа до сна. А если вы забыли нанести крем заблаговременно и вспомнили об этом непосредственно перед тем, как лечь в кровать, то лучше не используйте его вообще. Ничего страшного не случится.



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Привычка № 4. Использование косметики в раннем возрасте

Современные девушки, следуя тенденциям моды и советам в соцсетях, начинают пользоваться уходовой и декоративной косметикой уже в 12-13 лет. Активное умывание с различными увлажняющими и тонизирующими средствами в таком юном возрасте приводит к раннему старению кожи, а также может способствовать формированию акне.

Кстати, если уж вам так хочется сделать что-то полезное для своего лица и в целом для здоровья, лучше откажитесь от сладкого, ведь именно оно провоцирует старение. Сахар способен изменять структуру коллагена. Это приводит к тому, что он не расщепляется, так как «не узнаётся» организмом. Происходит накапливание «старого» коллагена, что препятствует образованию нового. Кроме того, сахар влияет и на состав кожного сала. Оно становится более вязким и закупоривает протоки сальных желез, из-за чего образуются воспаления на коже.

Привычка № 5. Уколы красоты в раннем возрасте

Уколы красоты в раннем возрасте точно так же приводят к появлению морщин. В первую очередь это инъекции гиалуроновой кислоты. Бесконтрольное инъекционное увлажнение таким образом может привести к тому, что организм не будет в достаточном количестве вырабатывать собственную гиалуроновую кислоту. А это значит, что кожа начнет выглядеть со временем хуже и не сможет обходиться без искусственной поддержки. Чрезмерное использование гиалуроновой кислоты в качестве филлера, чтобы добавить объём, например, в губы, через определенный период просто растянет слизистую. Если девушка захочет вывести филлер, то губы станут морщинистыми.

Не стоит слишком часто прибегать и к инъекциям ботулотоксина. Так как это биологический препарат, к нему может выработаться иммунитет, после чего он просто перестанет действовать. Поэтому делать инъекции нужно не чаще одного раза в три месяца, как и написано в инструкции.

Инъекции антиэйдж с профилактической целью, как правило, можно делать с 27 лет, не раньше. Хотя бывают исключения, когда речь идет о каких-либо физических дефектах (они могут быть врожденными или приобретенными в раннем возрасте).

Привычка № 6. Частое использование скрабов, пилингов и лазерной шлифовки

Скрабы, пилинги и лазерные шлифовки истончают кожу, делая её гиперчувствительной. Кроме того, травмирующие косметологические процедуры могут способствовать развитию телеангиэктазий, так называемому куперозу и появлению пигментации.