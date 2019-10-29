Пюре и заморозка. Как сохранить разрезанную тыкву

Кроме того, тыква содержит много каротина и не теряет своих свойств при длительном хранении: может храниться до весны. Лучше всего содержать плоды при стабильной температуре, так как они не выносят резких перепадов, переносов из холода в тепло или наоборот.
Но это все — о неразрезанной тыкве. А вот с разрезанной ситуация гораздо сложнее. Ее нужно съесть в течение недели, максимум 10 дней. Это время куски продержатся в холодильнике, а потом начнут гнить. Так что многие хозяйки вынуждены на протяжении недели кормить семью тыквенными оладьями на завтрак и пшенкой с тыквой на ужин, что, разумеется, не слишком-то нравится домашним, да и жарить оладьи каждое утро слишком трудоемко.
Делимся способами сохранения уже разрезанной тыквы.
Холодильник
Разрезанную тыкву нужно упаковать в фольгу, тогда она пролежит подольше, как раз около 10 дней. Если есть домашний вакууматор, то хорошо бы закатать ее в вакуумные пакеты: очистить, нарезать крупными кусочками и упаковать в пакет. Это позволит сохранить ее дольше. Но даже в вакуумном пакете в холодильнике тыква пролежит не больше 2-2,5 недель. Уж слишком много в ней влаги.
Пюре
Из тыквы можно сделать заготовку для супа, соуса. Ее можно запечь с травами и солью, а потом — сделать пюре.
Корку нужно счищать уже с печеной тыквы, это сделать будет гораздо проще, чем с сырой.
Такое пюре можно поставить в холодильник, переложив в плотно закрывающуюся банку, там оно выдержит 10-12 дней. А можно разложить по контейнерам и заморозить. И уже делать суп из размороженного пюре. Да, в этом случае тыква потеряет некоторое количество полезных веществ, но это лучше, чем сгнить совсем и попасть в помойное ведро.
Заморозить
Замораживать можно не только пюре, но и сырую тыкву. Для этого ее нужно очистить от корки и от семян. И тут придется приложить усилия, так как кожица достаточно твердая. Я нарезаю тыквы на дольки, кладу дольку на доску и срезаю кожуру острым ножом. Тоненько — не получается, зато риск порезаться гораздо меньше.
Тыкву нарезаем на крупные кубики. Если собираетесь в будущем делать рагу, кубики могут быть поменьше, если оладьи, то можно замораживать крупными кубиками, их будет легче натирать.
Кстати, оладьи можно делать не только из сырой тыквы, но и из запеченной, только в этом случае в пюре из тыквы можно добавить еще какой-нибудь овощ: картофель или кабачок. Или положить побольше муки.
Высушить
Высушиваются ломтики тыквы в духовке при температуре около 60 градусов. Если у вас есть электросушилка, то можно воспользоваться ей.
Тыкву нужно нарезать на ломтики толщиной в 3-4 мм, выложить на решетку и вялить при низкой температуре, пока ломтики не станут чипсами. Перед высушиванием можно посолить, посыпать любимыми травами и пряностями. Хранятся чипсы в герметичном контейнере.
Представляем рецепты блюд, которые могут разнообразить ваше осеннее тыквенное меню. В конце концов, на свете существуют не только оладьи и пшенная каша с тыквой.
Карамельная тыква и цыпленок гриль
Рецепт Виктора Гримайло, шеф-повара гранд-кафе «Dr. Живаго»
- 120 г куриного филе
- 80 г тыквы
- 70 мл сахарного сиропа
- 30 г киноа
- 80 г помидора
- 25 мл оливкового масла
- 10 мл лимонного сока
- Соль и перец
Шаг 1. Тыкву нарезать, залить горячим сиропом, через полчаса она будет готова.
Шаг 2. Куриное филе замариновать (оливковое масло, сок лимона, соль, перец) и обжарить до готовности на гриле. Желательно подавать салат, когда филе еще теплое.
Шаг 3. Киноа отварить и остудить.
Шаг 4. Помидоры нарезать на крупные сегменты.
Шаг 5. Все ингредиенты заправить оливковым маслом, соком лимона и солью, выложить на тарелку.
Шаг 6. Филе нарезать и выложить в последнюю очередь.
Тыквенный суп с морепродуктами
Рецепт Алексея Рябова, шеф-повара ресторана «Erwin.Река»
- 150 г тыквы
- 100 мл рыбного бульона
- 50 г филе судака
- 30 г кальмаров
- 15 мл белого вина
- 10 мл оливкового масла
- 10 г корня сельдерея
- Соль и перец
- 2 мидии
- 2 креветки
- Веточка базилика
- 1 зуб. чеснока
- Веточка тимьяна
Шаг 1. В сотейнике обжарить тимьян, чеснок, все морепродукты не более 1 минуты. Влить белое вино, выпарить, добавить половину рыбного бульона.
Шаг 2. Красный лук, корень сельдерея мелко порубить и обжарить на сковороде.
Шаг 3. Тыкву запечь с тимьяном и пробить в блендере.
Шаг 4. Проварить несколько минут с добавлением оставшейся части рыбного бульона. Довести до вкуса специями. Положить часть нарезанного базилика.
Шаг 5. Переложить в тарелку морепродукты, влить бульон и украсить базиликом.
Телячьи ребра, тыква и лисички
Рецепт Виктора Гримайло, шеф-повара гранд-кафе «Dr. Живаго»
3 порции
- 1 кг телячьих ребер
- 150 мл красного вина
- 150 г лука
- 12 г тимьяна
- 25 мл растительного масла
- Соль и черный перец
- 50 г сливочного масла
Для гарнира:
- 450 г тыквы
- Соль и перец
- 40 мл оливкового масла
- 10 г розмарина
- 400 г лисичек
- 100 г лука-порея
- 30 г чеснока
- 20 г петрушки
Шаг 1. Рёбра обжарить с добавлением соли, перца и тимьяна.
Шаг 2. После образования корочки добавить вино, выпарить. Залить водой или бульоном (по желанию) и поставить томиться в духовку на 5 часов при температуре 160 градусов. Проверить готовность: мясо должно легко отходить от кости.
Шаг 3. Бульон, образовавшийся при приготовлении рёбер, процедить, выпарить, добавить сливочное масло, постоянно помешивая и не давая сильно кипеть. Использовать как соус к рёбрам. По желанию можно добавить немного кунжутного масла.
Шаг 4. Тыкву очистить от кожуры и семян. Нарезать хаотично, заправить травами и специями, поставить запекаться на 25-30 минут.
Шаг 5. Пока тыква тёплая, пробить ее блендером с добавлением оливкового масла.
Шаг 6. Грибы тщательно промыть. Положить в сковороду, добавить немного воды, выпарить, добавить масло и обжаривать с добавлением лука и чеснока до готовности. В самом конце добавить мелко нарезанную петрушку.
Шаг 7. Когда все составляющие готовы, можно их произвольно соединять на тарелке.