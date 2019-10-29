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Пюре и заморозка. Как сохранить разрезанную тыкву

30.10.2019 11:39 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пюре и заморозка. Как сохранить разрезанную тыкву
shutterstock.com

Кроме того, тыква содержит много каротина и не теряет своих свойств при длительном хранении: может храниться до весны. Лучше всего содержать плоды при стабильной температуре, так как они не выносят резких перепадов, переносов из холода в тепло или наоборот.

Но это все — о неразрезанной тыкве. А вот с разрезанной ситуация гораздо сложнее. Ее нужно съесть в течение недели, максимум 10 дней. Это время куски продержатся в холодильнике, а потом начнут гнить. Так что многие хозяйки вынуждены на протяжении недели кормить семью тыквенными оладьями на завтрак и пшенкой с тыквой на ужин, что, разумеется, не слишком-то нравится домашним, да и жарить оладьи каждое утро слишком трудоемко.

Делимся способами сохранения уже разрезанной тыквы.

Пюре и заморозка. Как сохранить разрезанную тыкву
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Холодильник

Разрезанную тыкву нужно упаковать в фольгу, тогда она пролежит подольше, как раз около 10 дней. Если есть домашний вакууматор, то хорошо бы закатать ее в вакуумные пакеты: очистить, нарезать крупными кусочками и упаковать в пакет. Это позволит сохранить ее дольше. Но даже в вакуумном пакете в холодильнике тыква пролежит не больше 2-2,5 недель. Уж слишком много в ней влаги.

Пюре

Из тыквы можно сделать заготовку для супа, соуса. Ее можно запечь с травами и солью, а потом — сделать пюре.

Корку нужно счищать уже с печеной тыквы, это сделать будет гораздо проще, чем с сырой.

Такое пюре можно поставить в холодильник, переложив в плотно закрывающуюся банку, там оно выдержит 10-12 дней. А можно разложить по контейнерам и заморозить. И уже делать суп из размороженного пюре. Да, в этом случае тыква потеряет некоторое количество полезных веществ, но это лучше, чем сгнить совсем и попасть в помойное ведро.

Пюре и заморозка. Как сохранить разрезанную тыкву
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Заморозить

Замораживать можно не только пюре, но и сырую тыкву. Для этого ее нужно очистить от корки и от семян. И тут придется приложить усилия, так как кожица достаточно твердая. Я нарезаю тыквы на дольки, кладу дольку на доску и срезаю кожуру острым ножом. Тоненько — не получается, зато риск порезаться гораздо меньше.

Тыкву нарезаем на крупные кубики. Если собираетесь в будущем делать рагу, кубики могут быть поменьше, если оладьи, то можно замораживать крупными кубиками, их будет легче натирать.

Пюре и заморозка. Как сохранить разрезанную тыкву Чем «накачивают» тыкву?

Кстати, оладьи можно делать не только из сырой тыквы, но и из запеченной, только в этом случае в пюре из тыквы можно добавить еще какой-нибудь овощ: картофель или кабачок. Или положить побольше муки.

Высушить

Высушиваются ломтики тыквы в духовке при температуре около 60 градусов. Если у вас есть электросушилка, то можно воспользоваться ей.

Тыкву нужно нарезать на ломтики толщиной в 3-4 мм, выложить на решетку и вялить при низкой температуре, пока ломтики не станут чипсами. Перед высушиванием можно посолить, посыпать любимыми травами и пряностями. Хранятся чипсы в герметичном контейнере.

Представляем рецепты блюд, которые могут разнообразить ваше осеннее тыквенное меню. В конце концов, на свете существуют не только оладьи и пшенная каша с тыквой.

Карамельная тыква и цыпленок гриль

Пюре и заморозка. Как сохранить разрезанную тыкву
Фото: Гранд кафе «Dr. Живаго»

Рецепт Виктора Гримайло, шеф-повара гранд-кафе «Dr. Живаго»

  • 120 г куриного филе
  • 80 г тыквы
  • 70 мл сахарного сиропа
  • 30 г киноа
  • 80 г помидора
  • 25 мл оливкового масла
  • 10 мл лимонного сока
  • Соль и перец

Шаг 1. Тыкву нарезать, залить горячим сиропом, через полчаса она будет готова.

Шаг 2. Куриное филе замариновать (оливковое масло, сок лимона, соль, перец) и обжарить до готовности на гриле. Желательно подавать салат, когда филе еще теплое.

Шаг 3. Киноа отварить и остудить.

Шаг 4. Помидоры нарезать на крупные сегменты.

Шаг 5. Все ингредиенты заправить оливковым маслом, соком лимона и солью, выложить на тарелку.

Шаг 6. Филе нарезать и выложить в последнюю очередь.

Тыквенный суп с морепродуктами

Пюре и заморозка. Как сохранить разрезанную тыкву
Фото: Пресс-служба ресторана «ERWIN.РекаМореОкеан».

Рецепт Алексея Рябова, шеф-повара ресторана «Erwin.Река»

  • 150 г тыквы
  • 100 мл рыбного бульона
  • 50 г филе судака
  • 30 г кальмаров
  • 15 мл белого вина
  • 10 мл оливкового масла
  • 10 г корня сельдерея
  • Соль и перец
  • 2 мидии
  • 2 креветки
  • Веточка базилика
  • 1 зуб. чеснока
  • Веточка тимьяна

Шаг 1. В сотейнике обжарить тимьян, чеснок, все морепродукты не более 1 минуты. Влить белое вино, выпарить, добавить половину рыбного бульона.

Шаг 2. Красный лук, корень сельдерея мелко порубить и обжарить на сковороде.

Шаг 3. Тыкву запечь с тимьяном и пробить в блендере.

Шаг 4. Проварить несколько минут с добавлением оставшейся части рыбного бульона. Довести до вкуса специями. Положить часть нарезанного базилика.

Шаг 5. Переложить в тарелку морепродукты, влить бульон и украсить базиликом.

Телячьи ребра, тыква и лисички

Пюре и заморозка. Как сохранить разрезанную тыкву
Фото: Гранд кафе «Dr. Живаго»

Рецепт Виктора Гримайло, шеф-повара гранд-кафе «Dr. Живаго»

3 порции

  • 1 кг телячьих ребер
  • 150 мл красного вина
  • 150 г лука
  • 12 г тимьяна
  • 25 мл растительного масла
  • Соль и черный перец
  • 50 г сливочного масла

Пюре и заморозка. Как сохранить разрезанную тыкву Как разделать тыкву?

Для гарнира:

  • 450 г тыквы
  • Соль и перец
  • 40 мл оливкового масла
  • 10 г розмарина
  • 400 г лисичек
  • 100 г лука-порея
  • 30 г чеснока
  • 20 г петрушки

Шаг 1. Рёбра обжарить с добавлением соли, перца и тимьяна.

Шаг 2. После образования корочки добавить вино, выпарить. Залить водой или бульоном (по желанию) и поставить томиться в духовку на 5 часов при температуре 160 градусов. Проверить готовность: мясо должно легко отходить от кости.

Шаг 3. Бульон, образовавшийся при приготовлении рёбер, процедить, выпарить, добавить сливочное масло, постоянно помешивая и не давая сильно кипеть. Использовать как соус к рёбрам. По желанию можно добавить немного кунжутного масла.

Шаг 4. Тыкву очистить от кожуры и семян. Нарезать хаотично, заправить травами и специями, поставить запекаться на 25-30 минут.

Шаг 5. Пока тыква тёплая, пробить ее блендером с добавлением оливкового масла.

Шаг 6. Грибы тщательно промыть. Положить в сковороду, добавить немного воды, выпарить, добавить масло и обжаривать с добавлением лука и чеснока до готовности. В самом конце добавить мелко нарезанную петрушку.

Шаг 7. Когда все составляющие готовы, можно их произвольно соединять на тарелке.

 
 
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Тыквы — идеальный осенний продукт. Они классно выглядят, долго хранятся, да еще и полезны.
 
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