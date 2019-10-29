Информация, которая может шокировать: продукты, содержащие насекомых

Источник материала: Вороновская газета





Специалист из экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Галина Ахметова рассказала о продуктах, в которых содержатся частички насекомых. Об этом сообщает портал «Ридус».

По её словам, насекомые могут содержаться в следующих продуктах:

Изюм и другие сухофрукты. В них часто содержатся яйца плодовых мух. Однако, несмотря на это, употреблять такие продукты безопасно.

Грибы являются настоящим хранилищем для личинок и клещей. К слову, при термической обработке все они погибают. Однако если посчитать, сколько их там, то можно ужаснуться.

Брокколи — излюбленное лакомство для тли. Так, в 100 граммах замороженного продукта присутствует около 60 особей таких насекомых.

Практически во всех консервах содержатся небольшие частички личинок.

Про свежие фрукты и овощи даже не стоит говорить.

Минимальная примесь насекомых в продуктах является нормой. Современные способы проверки и очистки продуктов питания от камней, мелкого мусора, недоразвитых, а также плесневелых плодов позволяет почти полностью исключить попадание в них насекомых.

Для своего спокойствия специалист рекомендует приобретать продукты в проверенных супермаркетах, а также в фермерских магазинах. Даже если в них имеются частички насекомых, вы можете быть спокойны. Их количество совершенно безопасно для употребления.

К примеру, в 100 граммах макарон может содержаться до 100 фрагментов насекомых. В кофе допускается не более 10% зёрен с общим количеством следов поражения насекомыми или плесенью. Что касается какао-бобов, то они могут содержать до 4% зёрен с насекомыми или даже плесенью.

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