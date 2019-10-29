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Информация, которая может шокировать: продукты, содержащие насекомых
30.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Специалист из экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Галина Ахметова рассказала о продуктах, в которых содержатся частички насекомых. Об этом сообщает портал «Ридус».
По её словам, насекомые могут содержаться в следующих продуктах:
Минимальная примесь насекомых в продуктах является нормой. Современные способы проверки и очистки продуктов питания от камней, мелкого мусора, недоразвитых, а также плесневелых плодов позволяет почти полностью исключить попадание в них насекомых.
Для своего спокойствия специалист рекомендует приобретать продукты в проверенных супермаркетах, а также в фермерских магазинах. Даже если в них имеются частички насекомых, вы можете быть спокойны. Их количество совершенно безопасно для употребления.
К примеру, в 100 граммах макарон может содержаться до 100 фрагментов насекомых. В кофе допускается не более 10% зёрен с общим количеством следов поражения насекомыми или плесенью. Что касается какао-бобов, то они могут содержать до 4% зёрен с насекомыми или даже плесенью.
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Специалист из экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Галина Ахметова рассказала о продуктах, в которых содержатся частички насекомых. Об этом...
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