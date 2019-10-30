Паяльник, зеленка и пиво. Безумные лайфхаки для красоты из 1980-х

Источник материала: Аргументы и факты

"АиФ" рассказывают, как женщины наводили красоту почти сорок лет тому назад в условиях жесткого дефицита. Оказывается, ради чудесного преображения представительницы прекрасного пола готовы были идти на самые безумные поступки.

Ольга

Однажды мы с подружкой опаздывали на танцы, нам тогда было по девятнадцать лет. Я помыла голову, и она никак не хотела сохнуть. Через полчаса выходить, а волосы мокрые. Что делать? Включила духовку, засунула туда голову, хорошо, что стрижка была короткой, минут за 20 управилась. А главное, что мы успели на танцы.

Елена

Чтобы накрутить волосы, я использовала самодельные бигуди. Нарезала небольшие веревочки из ткани, обматывала их по центру бумагой и таким нехитрым образом получала прекрасное средство для завивки. Но одна моя подруга использовала более радикальный метод: паяльник. Его надо было несильно нагреть, потом отключить из розетки и дальше накручивать волосы, как обычной плойкой. Получались тонкие локоны, как если бы вам сделали химию. Девочки, у которых родители работали в химлаборатории, делали проще: брали специальные стеклянные палочки, нагревали их на огне, а потом накручивали на них волосы. Конечно, это отнимало много времени, но что делать, когда хочется быть самой красивой?

Для того чтобы укладка держалась долго, использовали пиво: смачиваешь локон в напитке, потом накручиваешь. Конечно, сначала пивной запах сильно бьет в нос, но потом он постепенно выветривается. Для этих же целей делали специальный сладкий раствор: на глаз разбавляли сахар в стакане воды. Эффект был потрясающим.

Алла

Несколько раз в своей жизни я сушила волосы утюгом. Конечно, в идеале для этого нужен был второй человек, все-таки одной проводить процедуру неудобно, хотя и такое случалось в моей практике. Тот, кому нужно было высушить волосы, хорошо вытирал их и укладывал голову на стол, при этом снизу и сверху волосы обязательно накрывали хлопчатобумажной тканью. Полотенце для этих целей не очень подходило, поскольку оно слишком толстое. Потом надо было быстро прогладить все это утюгом, из розетки я его не отключала, чтобы уж наверняка получить необходимый эффект.

Любовь

Родители одной моей подруги работали на вычислительной станции, там использовались специальные перфоленты, на которых были маленькие отверстия. Из этих отверстий оставались крохотные кружочки, которые я использовала для маникюра. Сначала наносишь на ноготь лак, потом быстро иголкой втыкаешь туда эти кружочки, например, в форме цветочка. Когда все застывает, сверху опять покрываешь лаком, но уже бесцветным. Красота!

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Алевтина

Чтобы сделать подводку для глаз, я использовала химический карандаш, который брала у папы. На бумаге и других поверхностях он оставлял обычный серый след. Но стоило смочить его слюной, как он становился синим, можно было делать макияж.

Конечно, у меня, как и у всех, была «Ленинградская» тушь для ресниц и бровей, та самая в маленькой черной коробочке. Перед использованием кисточку необходимо было смачивать водой, но у меня, как, наверное, у большинства девушек того времени, до воды дело не доходило: я смачивала ее слюной или вообще плевала прямо в коробочку. Мысли о том, что это не совсем гигиенично, мне тогда даже не приходили в голову. Позже появились хорошие туши, но стоили они очень дорого. При зарплате в 80 рублей надо было отдать 10 рублей. Безумные деньги! Поэтому от «Ленинградской» туши я не спешила отказываться.

Нина

Чтобы сделать аккуратный пучок, сегодня используются специальные бублики для волос, а раньше мы для этих целей применяли колготки. Надо было просто обмотать ими хвост у основания, а потом аккуратно прикрыть все это волосами.

Чтобы волосы были мягкими и послушными, мы промывали их ромашкой. Это была своеобразная замена кондиционера. Если не хватало шелковистости, использовали уксус, его нужно было добавить в воду и ополоснуть волосы. Я не очень любила этот вариант, потому что запах стоял ужасный, требовалось время, чтобы он выветрился. С ромашкой было проще.

Галина

Чтобы стать блондинкой, в 1980-е нужно было всего 10 таблеток перекиси водорода. Я их раздавливала, потом смешивала с небольшим количеством шампуня и наносила на волосы. Дальше начиналось самое интересное: надо было внимательно следить за процессом, чтобы не остаться лысой. Такое легко могло случиться, если вы передержите эту жуткую смесь на голове. В итоге волосы становились белыми, но с желтоватым отливом. Если очень хотелось выделиться, можно было покрасить одну или несколько прядей, например, в зеленый цвет. Здесь на помощь приходила зеленка: надеваешь резиновую перчатку на руку, чтобы не испачкаться, обмакиваешь ватку в зеленке, красишь волосы, а потом ждешь, когда они окончательно высохнут. Цвет держался так хорошо, что его потом с трудом можно было смыть. Синюю прядь девчонки делали специальными чернилами.