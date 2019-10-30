Шкара из мойвы, минтай по-корейски. Простые рецепты из дешевой рыбы

Источник материала: Аргументы и факты

Диетологи рекомендуют нам 1-2 раза в неделю употреблять рыбные блюда. Рыба очень полезна, она отлично усваивается, содержит все незаменимые аминокислоты, много витаминов, йод, фосфор. Наконец, полезные жирные кислоты, нужные для усваивания кальция, витаминов, нормальной работы нервной системы, мозга.

Есть только одно но: рыба довольно дорого стоит. По крайней мере, та, насчет которой мы уверены, что она получится вкусной и нежной. Например, лосось — красивый и жирный — в магазине может потянуть на 700 рублей за килограмм. А прекрасный палтус в цене от красной рыбы ненамного отстает.

Но на свете существует не только разрекламированная дорогая рыба. Есть и масса дешевых вариантов, которые ничуть не хуже. Так, вместо дорогой трески за 400-500 рублей можно приобрести минтай, он будет стоить около 180-200 рублей. А вместо семги — горбушу, которая более чем в два раза дешевле.

Да, дешевая рыба не будет охлажденной (скажем по секрету, что в средней полосе России настоящей охлажденной рыбы вообще мало, в основном нам продают размороженную рыбу под видом охлажденной), ее придется разморозить. Но, если сделать это правильно, не класть рыбу под струю горячей воды, а просто оставить размораживаться на сутки в холодильной камере, она почти не потеряет своих вкусовых качеств и полезных свойств.

Из дешевых сортов рыбы тоже можно приготовить очень вкусные и полезные блюда. Предлагаем попробовать.

Минтай

Рыбка семейства тресковых, похожа на треску, но мельче. И дешевле раза в два. Но пользы будет не меньше, чем от трескового стейка. Минтая рекомендуют в качестве профилактики анемии, экземы, псориаза.

Минтай в соевом соусе

2 кг минтая

1 редька

150 мл соевого соуса

10 г сахара

20 мл растительного масла

50 г зеленого лука

10 г чеснока

Красный перец

Шаг 1. Рыбу порезать на куски длиной около четырех сантиметров.

Шаг 2. В кастрюле смешать масло, соевый соус, сахар и немного воды, поставить на огонь до закипания, после чего сразу снять.

Шаг 3. На дно кастрюли с соусом уложить порезанную кружочками редьку, а сверху — кусочки рыбы. После закипания уменьшить огонь и тушить почти до выкипания жидкости.

Шаг 4. Когда жидкости останется немного, добавить нарезанные мелко чеснок, лук и перец и дотушить на медленном огне.

Мойва

Очень мелкая рыбка, поэтому ее лучше всего жарить. Так как рыбка морская, в ней довольно много полезных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, за это мойву очень ценят диетологи. А еще в ней содержатся витамины А, D, B12, йод, фосфор, селен.

250 г мойвы

Соль

100 мл воды

1 пакетик черного чая

1 луковица

½ ч. л. сахара

½ ст. л. лимонного сока

50 мл растительного масла

Душистый перец

Лавровый лист

Шаг 1. Чай заварить, добавить к нему лимонный сок, соль, сахар и перец.

Шаг 2. Рыбу помыть, обсушить, выложить на дно сковороды.

Шаг 3. Разложить сверху перья лука, полить чаем и кинуть сверху немного лаврового листа.

Шаг 4. Если рыбы много, то можно выкладывать слоями.

Шаг 5. Положите сверху на рыбу тарелку, прижмите и готовьте на небольшом огне в течение 40 минут. Подавайте, украсив зеленью.

Горбуша

Самая дешевая красная рыба. Впрочем, и наименее красная, так как в основном ее мясо серого цвета. Содержит очень много полезных веществ, например, витамины С, Е, группы B. Есть в горбуше фосфорная кислота, полезные жиры и очень-очень много качественного белка.

Горбуша, запеченная под майонезом

1 горбуша

Соль

½ лимона

Черный перец

Тертый твердый сыр

100 г майонеза

Шаг 1. Горбушу почистить, снять филе с костей, кожу оставить.

Шаг 2. С половинки лимона снять цедру и выдавить сок.

Шаг 3. Цедру и сок смешать с майонезом, нарубленным укропом и сыром.

Шаг 4. На фольгу положить половину филе кожей вниз. Смазать третью получившейся смеси.

Шаг 5. Со второй половины филе снять кожу, положить рыбу на первую половину внешней частью вниз. Намазать оставшейся частью майонезно-лимонного соуса.

Шаг 6. Края фольги сомкнуть над рыбой и плотно ее закрыть, но так, чтобы фольга не касалась майонеза.

Шаг 7. Запекать при температуре 200 градусов в течение 20 минут.

Карась

Одна из самых дешевых рыбок, а если карасей наловить самостоятельно, то дешевле уж некуда. Тем не менее невысокая стоимость не говорит о малой пользе.

В карасе содержится много отлично усваивающегося белка, рыба полезна для пищеварения (ускоряет перистальтику кишечника), положительно влияет на работу щитовидной железы. Караси рекомендованы людям, страдающим сахарным диабетом.

2-3 крупных карася

2 луковицы

200 г сметаны

4 зуб. чеснока

6 веточек петрушки

Соль

Черный перец

50 мл растительного масла

Шаг 1. Рыбу очистить от чешуи и внутренностей. Убрать черную пленку внутри и промыть.

Шаг 2. Посолить и поперчить рыбу.

Шаг 3. Разогреть на сковороде растительное масло, обжарить карасей до золотистого цвета с двух сторон.

Шаг 4. Лук очистить, нарезать полукольцами, выложить на дно формы для запекания, которую предварительно чуть смазать растительным маслом.

Шаг 5. Измельчить чеснок, нарезать мелко зелень, смешать со сметаной.

Шаг 6. Обжаренную рыбу положить на лук, обмазать сметанной смесью.

Шаг 7. Поставить в духовку и запекать в течение 20 минут при температуре 200 градусов.

Скумбрия

Скумбрия очень вкусна в копченом виде, особенно если ее коптили горячим способом. Но и свежая скумбрия, к примеру, запеченная в духовке или жаренная в сметане, — просто необыкновенно нежная рыба. Правда, стоит быть осторожным и много не есть, так как рыба очень жирная и, хоть это и полезный жир, может плохо усваиваться, вызывать изжогу.

Скумбрию рекомендуют при высокой свертываемости крови, атеросклерозе, патологиях сердца и сосудов.

Скумбрия с овощами

2 небольшие скумбрии

1 морковь

1 луковица

1-2 ст. л. растительного масла

Перец и соль

1 ч. л. сахара

1 ст. л. томатной пасты

1 стакан воды

Шаг 1. Рыбу помыть, разрезать брюшко, удалить внутренности, также удалить головы и жабры.

Шаг 2. Снять мясо с костей, сделать филе.

Шаг 3. Филе посолить и поперчить.

Шаг 4. Морковь и лук очистить. Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на крупной терке.

Шаг 5. В сковороде разогреть масло и сначала обжарить лук, потом добавить к нему морковь и все потушить. Добавить ложку томатной пасты и еще потомить 2-3 минуты.

Шаг 6. Приготовленные овощи выложить на подготовленное филе скумбрии, добавить кипящей воды и поставить тушить на 20 минут на самом маленьком огне.