Для иммунизации применяется вакцина «Гриппол плюс», российского производства.
После вакцинации иммунитет начинает развиваться через 2-3 недели и защищает от заболевания до 1 года, поэтому прививаться нужно заранее. Самое оптимальное время для этого- сентябрь – ноябрь.
Грипп лучше предупредить, чем лечить!
Грипп опасен своими осложнениями!
Все желающие могут получить прививку против гриппа в поликлинике или других ЛПО района, обратившись к участковому врачу общей практики, педиатру, врачу общей практики или фельдшеру ФАПа.
Осмотр пациента для вакцинации против гриппа осуществляется в доврачебном кабинете помощником врача или врачом общей практики вне очереди и без талона!
В УЗ «Несвижская ЦРБ» проводится вакцинация против гриппа. Для иммунизации применяется вакцина «Гриппол плюс», российского производства.
После вакцинации иммунитет начинает развиваться через 2-3 недели и защищает от заболевания до 1 года, поэтому прививаться нужно заранее. Самое оптимальное время для этого- сентябрь – ноябрь.
Грипп лучше предупредить, чем лечить!
Грипп опасен своими осложнениями!
Все желающие могут получить прививку против гриппа в поликлинике или других ЛПО района, обратившись к участковому врачу общей практики, педиатру, врачу общей практики или фельдшеру ФАПа.
Осмотр пациента для вакцинации против гриппа осуществляется в доврачебном кабинете помощником врача или врачом общей практики вне очереди и без талона!