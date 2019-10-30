Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Для иммунизации применяется вакцина «Гриппол плюс», российского производства.

После вакцинации иммунитет начинает развиваться через 2-3 недели и защищает от заболевания до 1 года, поэтому прививаться нужно заранее. Самое оптимальное время для этого- сентябрь – ноябрь.

Грипп лучше предупредить, чем лечить!

Грипп опасен своими осложнениями!

Все желающие могут получить прививку против гриппа в поликлинике или других ЛПО района, обратившись к участковому врачу общей практики, педиатру, врачу общей практики или фельдшеру ФАПа.

Осмотр пациента для вакцинации против гриппа осуществляется в доврачебном кабинете помощником врача или врачом общей практики вне очереди и без талона!

В УЗ «Несвижская ЦРБ» проводится вакцинация против гриппа. Для иммунизации применяется вакцина «Гриппол плюс», российского производства.

После вакцинации иммунитет начинает развиваться через 2-3 недели и защищает от заболевания до 1 года, поэтому прививаться нужно заранее. Самое оптимальное время для этого- сентябрь – ноябрь.

Грипп лучше предупредить, чем лечить!

Грипп опасен своими осложнениями!

Все желающие могут получить прививку против гриппа в поликлинике или других ЛПО района, обратившись к участковому врачу общей практики, педиатру, врачу общей практики или фельдшеру ФАПа.

Осмотр пациента для вакцинации против гриппа осуществляется в доврачебном кабинете помощником врача или врачом общей практики вне очереди и без талона!