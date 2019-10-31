Мозг полезно «отключать»: кто слишком много думает, меньше живет

Источник материала: Вороновская газета





Слишком много мыслей заставляет мозг постоянно думать? Исследование Гарвардского университета показывает, что интенсивная мыслительная деятельность может быть связана с сокращением продолжительности жизни.

До сих пор считалось, что продлению молодости и длительному хорошему состоянию мозга способствует как раз думанье. В рекомендациях по продлению качественной жизни до старости всегда можно увидеть упоминание о головоломках и кроссвордах, чтении, всем том, что активизирует работу мозга и ума.

Но теперь ученые утверждают, что волшебное веществом, защищающим мозг, является как раз отдых и советуют время от времени «отключать» его от размышлений о насущном. Об этом, в частности, пишет журнал Nature.

Гарвардскими специалистами были проанализированы образцы ткани мозга от 100 умерших человек в возрасте от 60 до 100 лет. Они обнаружили, что мозговые ткани людей, которые умерли в более молодом возрасте, имели низкое содержание белка REST, в то время как у тех, кто умер на пороге 100-летия, этого белка, наоборот, было много.

По мнению исследователей, высокий уровень белка REST в мозге обещает более длительную жизнь, поскольку белок защищает от гипервозбудимости нейронов и от таких заболеваний, как деменция. Полученные ими данные говорят, что повышению концентрации защитного белка в мозге способствует отдых, в том числе от мыслительной работы.

«Удивительно, что нечто столь временное, как состояние активности нейронных цепей, может иметь такие далеко идущие последствия для физиологии и продолжительности жизни», — отметили научные специалисты.

Ученым предстоит выяснить, какие способы могут позволять эффективно «отключать» мозг от тревожных и важных для него мыслей.

medikforum.ru