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Ротавирусная инфекция
01.11.2019 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
В этиологической структуре острых кишечных инфекций установленной этиологии, зарегистрированных среди населения Витебской области за 6 месяцев 2019 года, более половины случаев (50,55%) приходится на заболеваемость ротавирусной инфекцией. За первое полугодие 2019 года зарегистрировано 275 случаев заболеваний данной инфекцией. Наиболее эпидемически значимой возрастной группой по заболеваемости являются дети в возрасте от 0 до 6 лет, удельный вес которых в структуре всей заболеваемости ротавирусной инфекцией составляет 82,55%.
Ротавирусная инфекция — острое инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта, интоксикацией (слабостью, вялостью, снижением аппетита вплоть до полного его отсутствия, бледностью кожных покровов) и обезвоживанием. Возбудителем является вирус, который относительно устойчив в окружающей среде. На различных объектах внешней среды ротавирусы сохраняют жизнеспособность до 1 месяца, в испражнениях — до 7 месяцев.
Источником инфекции являются больные люди, выделяющие возбудителя с испражнениями в очень больших количествах. Особую эпидемическую значимость представляют лица, переносящие инфекцию в легкой форме, а также вирусоносители.
Наиболее восприимчивы к заболеванию дети в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, а также лица пожилого возраста. Возможны и повторные случаи заболевания ротавирусной инфекцией.
Основными факторами передачи являются предметы быта, чаще всего детские игрушки, соски, контаминированные возбудителем руки взрослых и детей.
Инкубационный период (период от заражения вирусом до развития болезни) составляет от 12—24 часов до 7 дней, наиболее часто — 1—2 дня.
Заболевание начинается остро и вначале может проявиться небольшим насморком и болями в горле, поэтому ротавирусную инфекцию нередко принимают за обычную острую респираторную инфекцию.
Затем появляется классическая триада симптомов ротавирусной инфекции:
Часто диагноз ставится на основании симптомов и жалоб больного. При этом наиболее достоверный метод диагностики ротавирусной инфекции — это специфический анализ кала. Многих родителей больных малышей интересует вопрос о том, как отличить ротавирус от пищевого отравления, поскольку симптоматика этих состояний схожа. Основная разница заключается в наличии катаральных явлений (насморк, покраснение горла, покашливание) при ротавирусном заболевании, а также характерной сезонности (осенне-зимней), что для пищевых отравлений не свойственно. Что характерно для детей, болезнь может иметь две фазы: респираторную и кишечную. При этом гастроэнтерит развивается после угасания катаральных симптомов.
Особенностями течения ротавирусного гастроэнтерита у детей до года являются очень быстрое развитие обезвоживания и сильная интоксикация, поэтому появление рвоты и даже незначительных кишечных расстройств в этом возрасте требует незамедлительной консультации врача. При обильном жидком стуле и рвоте ребенок может потерять большое количество жидкости. Потеря жидкости опасна для организма — отмечается снижение артериального давления, учащение сердечных сокращений, обмороки.
Основные правила профилактики:
— тщательное соблюдение всех гигиенических правил;
— продолжительное грудное вскармливание детей;
— постоянное содержание в чистоте рук родителями, ухаживающими за детьми;
— предъявление высоких требований к качеству пищевых продуктов, предназначенных для детей;
— при малейшем подозрении на ухудшение качества пищевых продуктов их следует исключить из питания;
— использование для питья только кипяченой воды, особенно в детском возрасте.
А. АЛЕКСЕЕВА,
помощник врача-эпидемиолога ГУ «Шарковщинский райЦГЭ».
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