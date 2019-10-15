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Ротавирусная инфекция

01.11.2019 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Ротавирусная инфекция

В этиологической структуре острых кишечных инфекций установленной этиологии, зарегистрированных среди населения Витебской области за 6 месяцев 2019 года, более половины случаев (50,55%) приходится на заболеваемость ротавирусной инфекцией.  За первое полугодие 2019 года зарегистрировано 275 случаев заболеваний данной инфекцией. Наиболее эпидемически значимой возрастной группой по заболеваемости являются дети в возрасте от 0 до 6 лет, удельный вес которых в структуре всей заболеваемости ротавирусной инфекцией составляет 82,55%.

Ротавирусная инфекция — острое инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта, интоксикацией (слабостью, вялостью, снижением аппетита вплоть до полного его отсутствия, бледностью кожных покровов) и обезвоживанием. Возбудителем является вирус, который относительно устойчив в окружающей среде. На различных объектах внешней среды ротавирусы сохраняют жизнеспособность до 1 месяца, в испражнениях — до 7 месяцев.

Источником инфекции являются больные люди, выделяющие возбудителя с испражнениями в очень больших количествах. Особую эпидемическую значимость представляют лица, переносящие инфекцию в легкой форме, а также вирусоносители.

Наиболее восприимчивы к заболеванию дети в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, а также лица пожилого возраста. Возможны и повторные случаи заболевания ротавирусной инфекцией.

Основными факторами передачи являются предметы быта, чаще всего детские игрушки, соски, контаминированные возбудителем руки взрослых и детей.

Инкубационный период (период от заражения вирусом до развития болезни) составляет от 12—24 часов до 7 дней, наиболее часто — 1—2 дня.

Заболевание начинается остро и вначале может проявиться небольшим насморком и болями в горле, поэтому ротавирусную инфекцию нередко принимают за обычную острую респираторную инфекцию.

Затем появляется классическая триада симптомов ротавирусной инфекции:

  1. Лихорадка. Температурная реакция обычно не превышает 38—39°С и сохраняется около 2—4 дней. Она может сопровождаться симптомами интоксикации.
  2. Рвота. Один из первых и нередко ведущих признаков. Обычно она предшествует диарее или появляется одновременно с ней. Характерна повторная рвота, реже — многократная.
  3. Кишечная дисфункция. Характеризуется обильным, жидким, кашицеобразным, чаще водянистым пенистым стулом желтого цвета, как правило, без патологических примесей (крови и слизи). Частота стула обычно определяется тяжестью заболевания и может составлять от 2—5 раз в сутки при легкой форме и до 20 и более раз — при тяжелой.

Часто диагноз ставится на основании симптомов и жалоб больного. При этом наиболее достоверный метод диагностики ротавирусной инфекции — это специфический анализ кала. Многих родителей больных малышей интересует вопрос о том, как отличить ротавирус от пищевого отравления, поскольку симптоматика этих состояний схожа. Основная разница заключается в наличии катаральных явлений (насморк, покраснение горла, покашливание) при ротавирусном заболевании, а также характерной сезонности (осенне-зимней), что для пищевых отравлений не свойственно. Что характерно для детей, болезнь может иметь две фазы: респираторную и кишечную. При этом гастроэнтерит развивается после угасания катаральных симптомов.

Особенностями течения ротавирусного гастроэнтерита у детей до  года являются очень быстрое развитие обезвоживания и сильная интоксикация, поэтому появление рвоты и даже незначительных кишечных расстройств в этом возрасте требует незамедлительной консультации врача. При обильном жидком стуле и рвоте ребенок может потерять большое количество жидкости. Потеря жидкости опасна для организма — отмечается снижение артериального давления, учащение сердечных сокращений, обмороки.

Основные правила профилактики:

— тщательное соблюдение всех гигиенических правил;

— продолжительное грудное вскармливание детей;

— постоянное содержание в чистоте рук родителями, ухаживающими за детьми;

— предъявление высоких требований к качеству пищевых продуктов, предназначенных для детей;

— при малейшем подозрении на ухудшение качества пищевых продуктов их следует исключить из питания;

— использование для питья только кипяченой воды, особенно в детском возрасте.

А. АЛЕКСЕЕВА,

помощник врача-эпидемиолога ГУ «Шарковщинский райЦГЭ».

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