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В Вороновском районе ФАП поставят на колеса

02.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе ФАП поставят на колеса

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Реализация трансграничного проекта в Вороновском районе сделает медицинское обслуживание сельчан мобильным.

 

Учреждения здравоохра-нения белорусско-литовского приграничья — Вороновского и Алитусского районов — собираются реализовать совместный проект в Программе трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь 2014-2020гг.». Инициатива медиков направлена на повышение доступности медицинского обслуживания в отдаленных и малых населенных пунктах. Проект предусматривает приобретение передвижных медпунктов. Оснащенные диагностическим оборудованием комплексы будут курсировать по деревням. В них пациентов осмотрят фельдшеры, будет возможность сдать анализы крови,  сделать ЭКГ.

— Для Вороновского района будут закуплены два передвижных медпункта, которые охватят территории, не имеющие стационарных медицинских учреждений. Такой мобильный комплекс за день способен обслужить 40-60 человек. Практически всю  деревню, — рассказал заместитель главного врача Вороновской ЦРБ Игорь Копть. 

Участию в данной Программе, финансируемой Евросоюзом, предшествовала большая совместная подготовительная работа коллег-медиков с нашей и литовской сторон. Стоимость проекта составляет более 390 тысяч евро, финансовый вклад сторон-участников составит 10%. Ожидается, что с нового года реализация проекта вступит в активную фазу.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото носит иллюстративный характер.

 
 
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Реализация трансграничного проекта в Вороновском районе сделает медицинское обслуживание сельчан мобильным.   Учреждения здравоохра-нения...
 
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