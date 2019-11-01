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В Вороновском районе ФАП поставят на колеса
02.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Реализация трансграничного проекта в Вороновском районе сделает медицинское обслуживание сельчан мобильным.
Учреждения здравоохра-нения белорусско-литовского приграничья — Вороновского и Алитусского районов — собираются реализовать совместный проект в Программе трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь 2014-2020гг.». Инициатива медиков направлена на повышение доступности медицинского обслуживания в отдаленных и малых населенных пунктах. Проект предусматривает приобретение передвижных медпунктов. Оснащенные диагностическим оборудованием комплексы будут курсировать по деревням. В них пациентов осмотрят фельдшеры, будет возможность сдать анализы крови, сделать ЭКГ.
— Для Вороновского района будут закуплены два передвижных медпункта, которые охватят территории, не имеющие стационарных медицинских учреждений. Такой мобильный комплекс за день способен обслужить 40-60 человек. Практически всю деревню, — рассказал заместитель главного врача Вороновской ЦРБ Игорь Копть.
Участию в данной Программе, финансируемой Евросоюзом, предшествовала большая совместная подготовительная работа коллег-медиков с нашей и литовской сторон. Стоимость проекта составляет более 390 тысяч евро, финансовый вклад сторон-участников составит 10%. Ожидается, что с нового года реализация проекта вступит в активную фазу.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото носит иллюстративный характер.
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Реализация трансграничного проекта в Вороновском районе сделает медицинское обслуживание сельчан мобильным. Учреждения здравоохра-нения...
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