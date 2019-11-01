В Вороновском районе ФАП поставят на колеса

Источник материала: Вороновская газета

Реализация трансграничного проекта в Вороновском районе сделает медицинское обслуживание сельчан мобильным.

Учреждения здравоохра-нения белорусско-литовского приграничья — Вороновского и Алитусского районов — собираются реализовать совместный проект в Программе трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь 2014-2020гг.». Инициатива медиков направлена на повышение доступности медицинского обслуживания в отдаленных и малых населенных пунктах. Проект предусматривает приобретение передвижных медпунктов. Оснащенные диагностическим оборудованием комплексы будут курсировать по деревням. В них пациентов осмотрят фельдшеры, будет возможность сдать анализы крови, сделать ЭКГ.

— Для Вороновского района будут закуплены два передвижных медпункта, которые охватят территории, не имеющие стационарных медицинских учреждений. Такой мобильный комплекс за день способен обслужить 40-60 человек. Практически всю деревню, — рассказал заместитель главного врача Вороновской ЦРБ Игорь Копть.

Участию в данной Программе, финансируемой Евросоюзом, предшествовала большая совместная подготовительная работа коллег-медиков с нашей и литовской сторон. Стоимость проекта составляет более 390 тысяч евро, финансовый вклад сторон-участников составит 10%. Ожидается, что с нового года реализация проекта вступит в активную фазу.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото носит иллюстративный характер.