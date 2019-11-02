Специалисты отмечают, что ухудшение психического здоровья связано с нездоровым образом жизни

Источник материала: Газета Авангард





Психическое здоровье является одним из важнейших компонентов здоровья в целом. По определению ВОЗ, это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять повседневным стрессам, продуктивно работать и вносить свой вклад в общество.

– Специалисты отмечают, что ухудшение психического здо-ровья связано, в первую очередь, со стрессовыми ситуациями и нездоровым образом жизни. Ни для кого не секрет, что в современном мире постоянное нервное и физическое напряжение ведет к переутомлению и, как следствие, вызывает стресс, – рассказала врач-психотерапевт Буда-Кошелевской ЦРБ Валерия Евдокимова.

Итак, что может и должен делать человек, чтобы эффективно расходовать свои энергетические ресурсы? Врач-психотерапевт дает следующие рекомендации:

✓ Быть физически активным;

✓ Соблюдать принципы здорового питания;

✓ Стараться минимизировать стрессовые ситуации в своей жизни;

✓ Проводить больше времени на солнце и свежем воздухе;

✓ Соблюдать режим сна, ложиться спать в одно и то же время, спать не менее 7-8 часов;

✓ Если возникли определенные переживания или беспокойства, поделиться ими с близкими людьми.

Однако, как отмечает психотерапевт, бывают ситуации, когда самостоятельно справиться с возникшей проблемой удается далеко не всегда. В таких случаях стоит обратиться за медицинской помощью, а именно к психотерапевту. Основной задачей в работе этого специалиста является помощь людям, обратившимся с жалобами на невротические состояния либо столкнувшимся с тяжелыми стрессовыми событиями.

Симптомы невротических состояний разнообразны, к основным специалисты относят:

■ тревога (чувство нехватки воздуха, внутренняя дрожь, необъяснимый страх, колебания артериального давления, сердцебиение и т.п.);

■ депрессия (снижение настроения, потеря интереса к окружающему, слабость, нарушение сна, утрата аппетита и т.п.);

■ навязчивые состояния (навязчивые мысли и действия);

■ фобии (страх открытых пространств, страх испытать внимание со стороны окружающих);

■ стрессовые реакции на тяжелые жизненные события (утрата близкого, потеря работы, конфликтные ситуации и т.п.);

■ психосоматические расстройства (необъяснимые ощущения, боли во внутренних органах и т.п.).

Если вы находитесь в тяжелой жизненной ситуации и не видите из нее выхода, считаете, что жизнь закончилась, и не знаете, где искать помощи, звоните по номеру 8-0232-31-51-61 на «телефон доверия» Гомельской областной клинической психиатрической больницы или на республиканскую «Детскую телефонную линию» – 8-801-100-16-11. Также за помощью можно обратиться в Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей, позвонив на короткий номер 170. Экстренную психологическую помощь в рабочие дни с 8.00 до 16.30 по номеру 8-0232-33-57-82 окажут в отделе общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по номерам: 8 (0232) 31-08-86, 8 (0232) 31-08-87, 8-044-767-78-27 – в центре «Подросток», а также в Буда-Кошелевской ЦРБ – 8-02336-7-66-44, 2-23-16.

Анонимно, круглосуточно, без выходных и перерывов вас выслушают, посоветуют, помогут.

Подготовила Марина ФЕДОРОВА