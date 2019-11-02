Профилактика болезней системы кровообращения

Источник материала: Газета Авангард





В нашей стране болезни системы кровообращения занимают одно из первых мест среди причин заболеваемости, инвалидности и смертности.

А чтобы вас не постигло ничего из сказанного, нужно уделить достаточно внимания своему образу жизни и не забывать о следующем:

✓ нарушение жирового обмена, избыточный вес. Рекомендуется снижение веса, особенно с ожирением (в том числе, с абдоминальным ожирением: окружность талии более 102 см у мужчин, 88 см – у женщин), уменьшение количества потребляемой пищи и увеличение аэробной нагрузки до 30 минут в день;

✓ здоровое питание. Увеличьте потребление овощей, фруктов, нежирных сортов молочных продуктов и мяса, рыбы;

✓ отказ от курения – рекомендован абсолютно всем больным с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца. Прекращение курения в течение двух лет приводит к снижению риска внезапной смерти и инфаркта миокарда;

✓ физическая активность – необходима во всех возрастных группах;

✓ целевое артериальное давление больных с ишемической болезнью сердца, перенесших инфаркт миокарда, стремится к 140/90, у пациентов пенсионного возраста – не выше 150/90;

✓ уровень холестерина в крови должен быть меньше 5,2 у больных с перенесенным инфарктом миокарда, инсультом, сахарным диабетом.

Таким образом, как подчеркивают врачи райбольницы, для профилактики болезней системы кровообращения и их осложнений необходимо правильно питаться, соблюдать физическую нагрузку не менее 30 минут в день, не курить, контролировать эффективность лечения артериального давления и уровень холестерина, а также избегать длительных стрессов.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА