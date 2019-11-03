Пошли в баню. При каких заболеваниях парилка противопоказана

Источник материала: Аргументы и факты

«Зачем вы пошли в баню? У вас что, дома ванны нет?» — вопрошал Ипполит незадачливого Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или с лёгким паром!».

В советские времена немногие знали, что баня — это мощная физиотерапевтическая процедура, которая способна как улучшить здоровье человека, так и навредить ему. Рассказывает директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. Лесгафта, доктор медицинских наук, профессор Андрей Калинин.

— Банная процедура активизирует терморегуляцию. Когда человек заходит в парную, температура его тела повышается, сосуды расширяются, кожа очищается, а кожное дыхание усиливается. Вместе с потом из организма выходят электролиты, продукты метаболизма и лишняя жидкость. Пребывание в бане усиливает тормозные процессы в центральной нервной системе, вызывая седативный (успокаивающий) эффект. Эндокринная система воспринимает «общее торможение» как стресс и активизирует функцию желёз внутренней секреции, усиливая выработку гормонов. Поэтому человек после бани испытывает одновременно ощущение расслабления и бодрости.

Парилка — отличный тренажёр для сердца и сосудов. Исследования показали, что у завсегдатаев бани риск развития гипертонической болезни ниже, чем у тех, кто обходит её стороной. Баня благотворно действует и на органы дыхания. Под воздействием тепла бронхи расширяются, частота и глубина дыхания увеличиваются, что активизирует теплоотдачу и компенсирует нехватку кислорода во внутренних органах.

Отдельного разговора заслуживает обливание прохладной водой после парилки.

При погружении в холодную воду сосуды сначала сужаются (кровь с периферии устремляется к внутренним органам), а когда поток крови направляется в обратную сторону — расширяются. При кратковременных обливаниях вода не успевает отнять достаточно тепла, но оказывает мощное воздействие на нервную систему (повышая её тонус, что позволяет сохранять спокойствие в сложных ситуациях) и на иммунитет. Однако мощный физиотерапевтический банный эффект можно использовать только при отсутствии противопоказаний.

Когда парилка противопоказана

1. При острых процессах и обострении хронических заболеваний.

Баню могут посещать только здоровые люди (или пациенты с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии). Убеждение, что баня поможет выздороветь при простуде, — опасное заблуждение. Высокая температура приводит к усилению отёка слизистой и способствует быстрому распространению инфекции по всему организму. Париться можно только после выздоровления.

2. При мочекаменной и желчнокаменной болезнях.

Высокая температура может спровоцировать миграцию камней. Поэтому у пациентов с мочекаменной и желчнокаменной болезнью высок риск сразу после парилки отправиться в больницу.

3. При онкологических заболеваниях.

При имеющемся заболевании любые тепловые процедуры, в том числе и посещение бани, находятся под строжайшим запретом.

4. При гипертонии.

При начальных и умеренных формах гипертонии врачи рекомендуют посещение сауны — при расширении сосудов и потоотделении давление естественным образом снижается. Однако при стойкой артериальной гипертонии сердце может не справиться с возрастающей нагрузкой. Парная с влажностью воздуха 60% даёт серьёзную нагрузку на сердце, поэтому от её посещения пациентам кардиологов лучше воздержаться. Сухой жар сауны переносится легче.

5. При варикозном расширении вен.

Тепловые процедуры усиливают приток крови к ногам. Это врачи рассматривают как фактор, провоцирующий развитие и прогрессирование варикоза. При высокой влажности и температуре повышается риск тромбоза (закупорки сосудов). Однако строгого запрета на посещение парилки при варикозном расширении вен нет. Но важно не пересиживать в парной, не забираться на верхнюю полку, а после ополоснуть ноги холодной водой.



6. При ранах, порезах, после операций.

Любые повреждения целостности кожи — повод отказаться от парной. Горячий пар ещё сильнее обозначит проблему и затруднит выздоровление. После операции посещение бани однозначно противопоказано. Высокая температура усилит воспаление, которое всегда присутствует после хирургического вмешательства.

7. Во время беременности.

Воздействие высоких температур может спровоцировать выкидыш — особенно в первый и последний триместры беременности.

8. При психических заболеваниях и эпилепсии.

Резкий перепад температур может стать причиной приступа.

Даже если у вас нет противопоказаний, в бане важно придерживаться правил, которые помогут снизить вероятность нежелательных эффектов.

Нельзя париться

На полный и на голодный желудок. Надо есть за час или через час после бани.

В состоянии алкогольного опьянения. От высоких температур опьянение наступает быстрее, к тому же алкоголь нарушает координацию, что чревато травмами и ожогами.

Не пытайтесь находиться в ней больше того времени, которое может вынести ваш организм.

Не становитесь под ледяную воду после парилки. Для неподготовленного человека резкий перепад температур может закончиться внезапной остановкой сердца.