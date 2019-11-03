Вторая жизнь антибиотиков. Как будем лечиться в будущем?

Источник материала: Аргументы и факты

Наверняка вы слышали уже не однажды, что эра антибиотиков подходит к концу. Математическое моделирование показало, что уже в 2050 году от антибиотикорезистентности (нечувствительности к антибактериальной терапии) будут умирать столько же людей, сколько сегодня умирает от онкологических заболеваний.

Кто победит: люди или микробы? Свое мнение по этому поводу высказали и участники международной конференции FUTUREMED 2019.

Вторая жизнь

— Антибиотики рано списывать со счетов, — считает врач-кардиолог, иммунолог Михаил Самсонов. — В большинстве случаев заболевания все же удается контролировать с помощью антибактериальной терапии. Резистентность возникает в основном из-за ее необоснованного назначения и неправильного применения. В странах, где установлен жесткий контроль за назначением и отпуском таких препаратов (например, в Голландии), антибиотикоустойчивость отмечается лишь в 10% случаев. В Греции и в России, где контроль за назначением рецептурных препаратов практически отсутствует, — в 75%.

С другой стороны, нельзя исключать вторую жизнь антибиотиков. Старые антибиотики сегодня успешно применяются в педиатрии. Это говорит о том, что после того, как препарат уходит из частного применения, чувствительность к нему может восстанавливаться.

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Вирус или бактерия?

Для назначения адекватной терапии крайне важна точная диагностика заболеваний.

— Сейчас идет поиск идеального биомаркера, который бы точно показал, в каких случаях антибиотик нужен, а в каких — нет, — рассказывает доцент ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Марина Вершинина. — Пока такого биомаркера нет. Но в арсенале врачей есть довольно точный тест, который во многих странах еще в 2012 году был введен в протоколы лечения.

Особенность этого маркера в том, что уровень прокальцитонина в крови повышается при тяжелых бактериальных системных воспалительных реакциях уже через 2-4 часа после попадания токсина в организм. При вирусных инфекциях или при неинфекционном воспалении этого не происходит.

— Тест на прокальцитонин впервые начал применяться в реанимационной практике как маркер тяжелой инфекции, — поясняет врач-пульмонолог, член Американской коллегии врачей Наталья Колесникова — Но постепенно он нашел более широкое применение и из стационаров пришел в амбулаторную практику. Врачей этот тест привлекает своей доступностью (может выполняться во многих лабораториях), дешевизной и коротким временем исполнения.

Этот маркер в первую очередь незаменим для молодых (и не очень) людей с инфекциями нижних дыхательных путей, которым нужно незамедлительно вернуться в строй. Это основные потребители антибиотиков, и, как показывает врачебная практика, в 35-85% случаев они применяют препарат необоснованно.

Если добиться адекватного назначения антибактериальной терапии, можно либо избежать объявленной катастрофы, либо существенно уменьшить ее масштабы.