Какие шариковые ручки могут быть вредны для здоровья?

Источник материала: Аргументы и факты

Сегодня на рынке представлен большой выбор пишущих ручек, в том числе и шариковых, на любой вкус и кошелек. Казалось бы, подобрать этот канцелярский товар можно без труда, ориентируясь на его функциональность, эргономичность, дизайн, цену, бренд и т. д. Между тем в некоторых случаях подбирать ручку следует особенно тщательно, особенно если речь идет о ребенке. О том, до какого возраста модель ручки имеет особое значение, на что ориентироваться при подборе ручки школьнику и от каких моделей лучше отказаться как детям, так и взрослым, "АиФ" рассказал нейропсихолог Евгений Шведовский.

До какого возраста модель шариковой ручки имеет особое значение?

Для маленьких детей модель ручки особенно актуальна, если требуется коррекция навыков письма. По словам Евгения Шведовского, часто встречаются дети, которые неправильно держат ручку. «Трехпальцевый захват ручки не у всех формируется правильно. Для таких детей рекомендуется приобрести в канцелярских магазинах специальную насадку на ручку, она бывает в форме различных животных, например, рыбки. Форма насадки корректирует постановку пальцев и учит правильно держать ручку», — поясняет эксперт.

При нормотипическом развитии для старших дошкольников, то есть детей от 6 до 7 лет, мелкая моторная манипулятивная деятельность уже достаточно характерна, говорит Шведовский. Поэтому таким детям уже можно уже рекомендовать ручки, приближенные к школьным. «Форма, цвет и другие характеристики ручки связаны с ведущей формой деятельности ребенка. До 10 лет она учебная. Поэтому родителям важно учитывать все факторы, которые были бы полезны для поддержания в ребенке интереса к учебе, вплоть до ручки. После примерно третьего класса это может быть не так важно, потому что начинается перестройка ведущего вида деятельности ребенка на социально-коммуникативную. Здесь для родителей уже важно другое: как поддержать интерес ребенка к учебе, чтобы не уходил гулять», — отмечает нейропсихолог.

На что ориентироваться при подборе ручки ребенку?

По словам Шведовского, при нормотипичном развитии ребенка каких-то жестких противопоказаний к использованию определенных моделей ручек нет, однако некоторые из них могут помочь лучше осваивать учебные навыки.

При выборе модели ручки можно учитывать мышечный тонус конечностей ребенка. «Тонус — это общее мышечное напряжение, оно есть у всех, но в разной ситуации выражено в большей или меньшей степени. При подборе ручки можно ориентироваться на то, насколько напряжение в руке у ребенка сильное или слабое. Сила нажима на ручку показывает, насколько выражен тонус. Если ребенок рисует карандашом и у него получается слабая линия, следует выбрать ручку, которая пишет более плавно, которой пользоваться проще», — рассказывает эксперт.

Вес и размер

В зависимости от мышечного тонуса в конечностях ребенка можно выбирать и вес ручки. «Если ребенок гипертоничный, лучше покупать ручку потяжелее, чтобы она привлекала его внимание. Если гипотоничный, вялый, то чуть легче, чтобы она его не утомляла. Но этот вопрос достаточно индивидуальный. Есть дети с особенностями развития, которым рекомендуется использовать утяжелители на кисти или ручки. Например, если у ребенка есть нарушение обработки сенсорной информации, ощущений, которые поступают от собственного тела. Здесь уже таким образом решается коррекционная задача», — добавляет нейропсихолог.

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Форма корпуса

Корпус ручки, по словам Шведовского, лучше выбирать ребристый, но чтобы рельеф был щадящим (не было очень острых граней, поверхность не была сильно ребристой и пр.). «Лучше выбирать ручку с щадящим рельефом, чтобы не происходило снижения мотивации и продуктивности. Учебная ситуация — более или менее стрессогенная, соответственно, тонус мышц конечностей может повышаться, и ребенок может сильно начать сжимать ручку. В итоге ребристая поверхность способна приносить дискомфорт, поэтому лучше, чтобы на корпусе была предусмотрена резиночка для пальцев. С другой стороны, если у ребенка потеют руки, у него по этой резиночке будут „ездить“ пальцы. Опять же все индивидуально», — говорит специалист.

Цвет чернил и корпуса

Второй важный фактор, который родители должны учитывать при подборе ручки, — это предпочтения ребенка, считает Шведовский. «Навык письма сложно отделить от психологических черт личности. Обычно ребенок больше старается что-то делать с помощью того предмета, который ему нравится. Поэтому лучше родителям ориентироваться на самого ребенка, предлагая ему вариативность. Можно выбирать ручки вместе с ним в магазине, чтобы ему было приятно, чтобы поход в канцелярский магазин был праздником», — советует эксперт.

При этом важно соблюсти баланс: ручка не должна отвлекать внимание от учебного процесса. «При выборе цвета чернил можно ориентироваться на предпочтения ребенка, но следует помнить, что для учебной деятельности слишком яркий цвет — это не очень хорошо. Важно не отвлекаться во время письма. Если ребенок просит купить ручку с ярким стержнем, следует предложить ему не совсем полярный цвет, а более бледный оттенок. То же самое касается расцветки и дизайна самого корпуса. Яркие ручки с изображениями и фигурками любимых героев вроде как повышают интерес к учебе. Но важно следить, чтобы ребенок не занимался исключительно рассматриванием ручки, а был сконцентрирован на письме», — говорит Шведовский.

Какие ручки могут быть опасны?

Специалисты советуют не покупать подозрительно дешевые ручки с хлипким корпусом. Их нередко делают из некачественной пластмассы, которая способна выделять токсичные вещества при длительном хранении и использовании. Эти опасные соединения могут попасть в организм ребенка, ведь дети нередко грызут колпачки от ручек. Кроме того, небезопасным у таких дешевых ручек может быть и состав чернил. По словам ряда экспертов, при использовании или попадании на кожу такие чернила могут вызывать контактные дерматиты, головную боль, аллергический насморк, воспаление глаз и прочие проблемы.



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Евгений Шведовский советует обращать внимание на безопасность ручки, но не доводить это до паранойи. «Тут возникает вопрос: какая цена для ручки считается дешевой? Сейчас очень много тревожных родителей, поэтому важен баланс. При выборе ручки можно ориентироваться на личные ощущения. Если родителю кажется подозрительным запах ее корпуса или чернил, наверное, не стоит ее покупать. Попробуйте пописать ручкой сами, дайте ее ребенку. Если вы не испытываете дискомфорта, и ребенок тоже, значит, ручка не должна вызывать опасений», — советует нейропсихолог.