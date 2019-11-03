Что китайцу здорово... 8 принципов питания, которые продлевают жизнь

Источник материала: Аргументы и факты

Мясо на столе лишнее?

Будучи профессором кафедры пищевой биохимии Корнеллского университета, Томас Кэмпбелл участвовал в «Китайском исследовании», которое проводили совместно в 1973–1984 гг. американцы, англичане и собственно китайцы. До сих пор это одно из самых авторитетных исследований по питанию. Отталкиваясь от его результатов и многочисленных экспериментов на животных (эти опыты проводились, чтобы лучше понять и объяснить полученные данные), он разработал свою систему питания и вместе с сыном описал её в ряде книг.

Основа данной системы — растительная пища, но при этом Кэмпбелл не считает себя вегетарианцем. «Мы используем формулировку «цельные продукты растительного происхождения» и не употребляем слов «веганский» или «вегетарианский», — подчёркивает он. Так он дистанцируется от идеологии этих движений и подчёркивает, что их последователи часто едят переработанные растительные продукты, которые неполезны так же, как и животные. В его системе питания растительные продукты только цельные, не прошедшие через жернова пищепрома (см. инфографику).





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На вопрос, надо ли отказаться от всех животных продуктов, он отвечает: «Мы рекомендуем попытаться убрать из вашего рациона все продукты животного происхождения, но не зацикливаться на этом. Если вкусный овощной суп приготовлен на курином бульоне или в буханке цельнозернового хлеба содержится небольшое количество яиц, не переживайте. В таком количестве эти продукты, скорее всего, не оказывают сильного влияния на организм».

8 принципов профессора

Кроме списка разрешённых и запрещённых продуктов для системы питания по Кэмпбеллу важны ещё 8 следующих принципов.

Принцип 1. В питании целое всегда больше, чем сумма составных частей пищи.

В ходе эволюции у нас выработалась очень сложная система химических реакций, направленная на получение максимальной пользы от цельной пищи, — в таком виде она существует в природе. Поэтому именно её (а не переработанную) нужно стараться получать в первую очередь.

Принцип 2. БАДы — не панацея для здоровья.

Питание — бесконечно сложный биохимический процесс, в котором задействованы тысячи веществ, по-разному влияющих на ваше здоровье. Маловероятно, что отдельные питательные вещества, принимаемые как пищевые добавки, могут заменить цельные продукты. Они важны для организма только тогда, когда поступают в него в виде еды, а не добавок. Из 2-го принципа есть два исключения. Первое — витамин В12. Его нет в растительных продуктах, и его дефицит вызывает серьёзную анемию и неврологические расстройства. Поэтому его нужно получать в виде препаратов. Второе — витамин D. Его мы вырабатываем под действием солнечного света (необходимо бывать на солнце 15–30 минут в день). Но в России получить столько ультрафиолета возможно не всегда (особенно зимой), поэтому витамин D лучше принимать дополнительно.

Принцип 3. Почти все питательные вещества лучше представлены в растительной пище, а не в животной.

В растительной пище гораздо больше минералов, многих витаминов, а также антиоксидантов и клетчатки. Два последних типа веществ в животной пище практически отсутствуют, и в ней намного больше вредных жиров и холестерина. Ещё в ней больше белков, но из растительной пищи белками и жирами богаты орехи и семена. По мнению Томаса Кэмпбелла, растительные белки полезнее животных. В подтверждение своих слов он приводит сравнение животных и растительных продуктов по важным компонентам (см. таблицу). Цифры смотрятся парадоксально: мы привыкли, что животные продукты богаче разными веществами. Но здесь нужно учитывать, что расчёты приведены не для 100 г, как мы это делаем обычно, а для объёма продуктов, содержащих 500 ккал. То есть количество растительной пищи здесь больше, чем животной, так как она менее калорийна. В этом большой плюс — растительной пищи можно есть больше, чтобы не было чувства голода, и не полнеть.

Содержание питательных веществ в растительной и животной пище (на 500 ккал энергии) Питательное вещество Растительная пища Животная пища Холестерин (мг) нет 137 Жиры (г) 4 36 Белки (г) 33 34 Бета-каротин (мкг) 29,9 17 Клетчатка (г) 31 нет Витамин С (мг) 293 4 Фолиевая кислота (мкг) 1168 19 Витамин Е (мг) 11 0,5 Железо (мг) 20 2 Магний (мг) 548 51 Кальций (мг) 545 252 *Для растительной пищи расчёты приведены для взятых в равных частях помидоров, шпината, фасоли, гороха и картофеля.

**Животная пища представлена взятыми в равных частях говядиной, свининой, курицей и цельным молоком.

Принцип 4. Плохие гены сами по себе не вызывают болезней. Они работают лишь после активизации, и включает их в первую очередь питание.

Исследования Кэмпбелла на грызунах показали, что уменьшение потребления животного белка угнетает плохие гены. Это согласуется с данными «Китайского исследования». Поэтому он советует отказаться от животных продуктов.

Принцип 5. Питание может нивелировать действие вредных химических веществ.

В ходе опытов Кэмпбелл показал, что у крыс даже большие дозы канцерогена афлатоксина не вызывали рак, если они ели мало белка. Он уверен, что это применимо к людям. Возможно, это справедливо и в отношении других вредных веществ.

Принцип 6. То же питание, которое предотвращает болезнь, может остановить её развитие или излечить человека уже после постановки диагноза.

Считается, что инициация рака молочной железы иногда происходит в подростковом возрасте, но сама болезнь может проявиться уже после менопаузы. Как показали исследования Кэмпбелла, такую инициацию рака можно остановить или даже повернуть вспять правильным питанием. Это справедливо и по отношению к другим болезням. Доказано, что питание цельными растительными продуктами способствует излечению от сердечно-сосудистых болезней даже на поздней стадии, а больным сахарным диабетом 2-го типа помогает отказаться от лекарств. Но те же продукты ещё и предотвращают развитие этих болезней, если их принимать смолоду.

Принцип 7. Питание, полезное при одной болезни, поможет и в профилактике других.

«Хотя питание цельными растительными продуктами более эффективно при лечении сердечно-сосудистых болезней, нежели при лечении рака мозга, можете быть уверены: эта диета не будет одновременно с лечением одной болезни провоцировать другую. Она может помочь в случае разных болезней», — заявляет Кэмпбелл.

Принцип 8. Хорошее питание способствует здоровью в разных сферах нашей жизни.

«Это стало для меня очевидным во время опытов, — пишет профессор. — У крыс на низкобелковой диете не только не развился рак печени, но и был ниже холестерин, они были заметно энергичнее и добровольно „упражнялись“ в колесе в 2 раза дольше, чем крысы, в чьём рационе было больше белка». Благодаря правильному питанию у вас будет выше физическая активность, лучше эмоциональное и умственное здоровье.