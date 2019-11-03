Выпечка на завтрак. Какую выбрать, чтобы не навредить фигуре и здоровью?

Источник материала: Аргументы и факты

Позволить себе и съесть. Но обязательно дополнить белковым блюдом, считает старший научный сотрудник клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

— К сожалению, только круассан с кофе не может заменить полноценный завтрак, — говорит Чехонина. — Хотя калорийность 100 г круассана — 460 ккал, что вполне соответствует нормальному приёму пищи, а вот состав нельзя назвать сбалансированным. По сути, обычный круассан без начинки — это большой кусок хлеба с обильным количеством масла. А если круассан с начинкой или джемом, то его калорийность становится ещё больше. Всё равно что съесть бутерброд из хлеба с маслом и вареньем. От такого завтрака мы получим много углеводов и жира, но практически не получим белка. А значит, очень быстро снова испытаем чувство голода.

Если все-таки очень хочется круассан на завтрак, то к нему обязательно должно быть ещё и белковое блюдо. Например, из творога или яиц, скажем, омлет, запеканка. Тогда завтрак будет полноценным.

То же самое касается булочки с маком. Ее калорийность превышает 400 ккал на 100 г. В составе почти столько же муки и жира, как в круассане. Так что она равноценна хлебу с маслом.

В общем, если не хотите получить много лишних калорий, то лучше отдавать предпочтение сдобным изделиям, в составе теста которых меньше жира. Например, это может быть пирожок с начинкой из натурального яблока. В отличие от круассана калорийность почти вдвое ниже: 240 ккал на 100 г. Но опять же углеводы и жир желательно дополнить белком: творог, яйца, несладкий йогурт.

Больше всего к полноценному завтраку подойдет изделие из сдобного теста с белковым компонентом. Это всем известная ватрушка. Калорийность её – 256 ккал на 100 г. Ненамного больше, чем у пирожка с яблоками, но зато ватрушка гораздо богаче по составу. В ней есть и белок в виде творога, и сложные углеводы в виде теста. Поэтому ватрушка будет сытнее, чем остальная выпечка (скажем, круассаны), и полезнее.

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Лучше приготовить выпечку самостоятельно, чем покупать в магазине. Как сделать ее более полезной?

Уменьшите количество сахара в рецепте на 25-50%. Очень часто доля сахара в рецептах указана с избытком.

Треть или половину сливочного и растительного масла можно заменить фруктовым пюре. Но пюре должно быть натуральным, в идеале — приготовленным самостоятельно. А ещё часть животного жира в выпечке можно заменять растительным, например, в виде авокадо. Этот плод богат ненасыщенными жирами, которые вполне могут заменить масло и хорошо усваиваются организмом.

Часть пшеничной муки можно заменять цельнозерновой, овсяными хлопьями. Тогда калорийность выпечки снизится, зато добавится много минеральных веществ, клетчатки, витамины группы В и Е.

При выпекании старайтесь не смазывать обильно противень и формочки маслом. Лучше использовать бумагу для выпечки.