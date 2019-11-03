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Всегда вместе: 5 лучших сочетаний продуктов по мнению эндокринолога

04.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Всегда вместе: 5 лучших сочетаний продуктов по мнению эндокринолога

МедикФорум уже сообщал о продуктах, которые нельзя смешивать, так как они мешают усваиваться друг другу, но есть и противоположные, «удачные пары». Их сочетание позволит получить максимум полезных свойств, как из первого, так и их второго.

Врач эндокринолог-диетолог, кандидата медицинских наук Екатерина Иванникова рассказывает о лучших сочетаниях продуктов.

Цельнозерновая овсянка+яблоки
 
Овсянка содержит важный компонент для здоровья сосудов — бета-глюкан и авенантрамиды, а еще богата клетчаткой и витаминами. Усилить ее полезные свойства можно при помощи яблок — в них много флавоноидов, полезных антиоксидантов, которые борются с окислительными процессами в клетках. Кроме того, такое сочетание благоприятная для улучшения обмена железа в организме.
 
Яйца+лук+помидоры
 
Если вы решили приготовить яичницу, добавьте в нее помидоры и лук, в которые много селена. Этот микроэлемент необходим для нормального функционирования щитовидной железы, а чтобы он хорошо усваивался ему необходимы жиры и витамин Е, который много в масле и яйцах.
 
Хлеб+рыба+яйцо
 
Бутерброд с рыбой и яйцом послужит отличным полезным перекусом. В этом блюде много витаминов группы В, омега-3 жирных кислот, витамина Д. Они помогают усвоению друг друга и заряжают организм энергией и полезными веществами.
 
Курица+морковь
 
Морковь богата витамином А, курица — белком и цинком. Для того, чтобы витамин А усвоился, как раз нужно два посредника — протеины и цинк.
 
Чечевица+болгарский перец
 

Чечевица богата железом, но из растительных продуктов оно хуже усваивается. Здесь приходит на помощь болгарский перец — в нем много витамина С, который способствует максимальной усвояемости железа из чечевицы.

 
www.medikforum.ru
 
 
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