Всегда вместе: 5 лучших сочетаний продуктов по мнению эндокринолога

Источник материала: Вороновская газета

МедикФорум уже сообщал о продуктах, которые нельзя смешивать, так как они мешают усваиваться друг другу, но есть и противоположные, «удачные пары». Их сочетание позволит получить максимум полезных свойств, как из первого, так и их второго.

Врач эндокринолог-диетолог, кандидата медицинских наук Екатерина Иванникова рассказывает о лучших сочетаниях продуктов.

Цельнозерновая овсянка+яблоки

Овсянка содержит важный компонент для здоровья сосудов — бета-глюкан и авенантрамиды, а еще богата клетчаткой и витаминами. Усилить ее полезные свойства можно при помощи яблок — в них много флавоноидов, полезных антиоксидантов, которые борются с окислительными процессами в клетках. Кроме того, такое сочетание благоприятная для улучшения обмена железа в организме.

Яйца+лук+помидоры

Если вы решили приготовить яичницу, добавьте в нее помидоры и лук, в которые много селена. Этот микроэлемент необходим для нормального функционирования щитовидной железы, а чтобы он хорошо усваивался ему необходимы жиры и витамин Е, который много в масле и яйцах.

Хлеб+рыба+яйцо

Бутерброд с рыбой и яйцом послужит отличным полезным перекусом. В этом блюде много витаминов группы В, омега-3 жирных кислот, витамина Д. Они помогают усвоению друг друга и заряжают организм энергией и полезными веществами.

Курица+морковь

Морковь богата витамином А, курица — белком и цинком. Для того, чтобы витамин А усвоился, как раз нужно два посредника — протеины и цинк.

Чечевица+болгарский перец

Чечевица богата железом, но из растительных продуктов оно хуже усваивается. Здесь приходит на помощь болгарский перец — в нем много витамина С, который способствует максимальной усвояемости железа из чечевицы.