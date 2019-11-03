10 лайфхаков при простуде

Источник материала: Вороновская газета





Короткое лето закончилось, а осень наступила, как это обычно и случается в наших широтах, совершенно неожиданно. Резкая смена погоды несет с собой практически неизбежные симптомы сезонной простуды. Как известно, если ОРВИ уже вступила в свои права, то при условии лечения она пройдет за неделю, а без него – за семь дней. И все же знание некоторых простых правил поможет вам легче перенести болезнь и восстановиться после нее.

Возьмите больничный!

Поверьте, никто не скажет спасибо, если вы заразите еще десяток сотрудников (и попутно несколько сотен человек по дороге на работу и обратно). То же относится к детям. Никакие отметки, важные темы, контрольные или олимпиады не стоят здоровья! Поэтому при первых симптомах ОРВИ обратитесь к врачу и соблюдайте его назначения.

Не перегревайтесь!

Вопреки распространенному мнению, во время респираторного заболевания не стоит слишком повышать температуру окружающей среды. Болезнетворные бактерии и вирусы значительно быстрее размножаются при комфортной для них высокой температуре воздуха – выше +22°C. Достаточно всего на пять минут раз в час-полтора открыть форточку, чтобы значительно уменьшить количество потенциально опасных микроорганизмов.

Увлажняйте воздух

О необходимости проветривать помещение, где находится заболевший человек, знают все, а о том, что воздух в комнате больного надо увлажнять, говорят гораздо реже. А ведь во влажной среде микроорганизмы размножаются медленнее, чем в сухой. Соответственно, увлажнили воздух – уменьшили количество бактерий. И для этой цели подойдет даже обычная банка с водой около батареи в комнате.

Обеззараживайте воздух

Для этого подойдут как специальные приборы (вроде ионизаторов, кварцевых синих ламп), так и ароматические масла. Можжевельник, лимон, грейпфрут и некоторые другие растительные компоненты выделяют в воздух бактерицидные вещества. Достаточно налить несколько капель такого масла в чашу аромалампы, нагреть ее при помощи свечи-«таблетки», чтобы в борьбу за ваше здоровье включились натуральные силы природы.

Полощите горло, промывайте нос

Цель все та же – уничтожить активно размножающиеся на слизистых оболочках горла и носа микроорганизмы. Ложка соли, ложка соды, несколько капель йода, отвар ромашки или шалфея помогут на некоторое время обеззаразить дыхательные пути. Но, как и в любом лечении, здесь важна регулярность: периодичность полосканий и промывания носовых пазух должна быть одинаковой, интервалы между ними – не более двух часов.

Акцент на натуральное

Для противостояния болезни организм нуждается в поступлении натуральных витаминов. По этой причине рекомендуется пить не просто чай, а чай с лимоном, различные отвары и морсы, содержащие высокие концентрации витамина С. Но для эффективной поддержки требуются и другие вещества. Например, мощным противовоспалительным эффектом обладает гамма-линолевая кислота. Чемпионом по ее содержанию является черная смородина.

Пейте больше жидкости

Наверное, это известно всем. Жидкость действительно необходима организму. Но не думайте, что чем выше температура напитка, тем лучше эффект. Пытаясь проглотить крутой кипяток, вы получите только ожог слизистой, сделав ее проницаемой для микробов. Питье во время болезни должно быть комфортно теплым, и умеренно обильным – полтора-два литра в день. Так вы сможете избежать лишней нагрузки на сердце и почки, которые и так работают в усиленном режиме.

Сон – лучший доктор

Не отказывайте себе в «удовольствии» поспать лишний час. Во время сна активизируются защитные силы организма, процесс сопротивления атаке микробов происходит более активно.

Умеренность в еде

Не перегружайте желудок! Все резервы организм во время простудного заболевания тратит на ответ «агрессору» – возбудителям болезни. Введите в рацион легкоусвояемые продукты: куриный бульон, жирную рыбу, белое мясо птицы и т. д.

Укрепление иммунитета

При возникновении первых признаков заболевания начинайте применять назальный спрей Тимоген . Входящие в его состав компоненты активизируют защитные силы организма, помогают легче перенести заболевание. Формат спрея позволяет максимально быстро доставить действующее вещество в кровь и активизировать естественный иммунный ответ. Если начать использовать Тимоген в профилактических целях еще до начала болезни, возможно, вам удастся вообще обойти мифы и рифы сезонной простуды. Ведь при наличии надежной защиты не такая уж это неизбежность.

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