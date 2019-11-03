|
Чем опасны стрессы в юном возрасте
04.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сложные отношения с окружающими, боязнь построения отношений с противоположным полом, неудовлетворенность жизнью и в то же время почти животный страх перемен — проблемы, увы, далеко не редкие в современном обществе. Зачастую люди списывают их на особенности своего характера и воспитания, на негативные факторы окружающей среды. Однако это верно лишь отчасти. Комплексы, страхи,
Проблема, которая взрослому разумному человеку видится как существенное, но вполне преодолимое жизненное препятствие, детьми воспринимается как глобальная катастрофа, которая серьезнейшим образом сказывается на их восприятии реальности и дальнейшем становлении личности. Именно поэтому важно вовремя распознать тревожные звоночки и суметь грамотно поддержать малыша или тинейджера в непростой период.
— Исследования, которые проводили психологи среди детской и подростковой аудитории, позволили выявить наиболее значимые труднопереносимые события для ребенка, — рассказывает врач-психотерапевт минского городского клинического психиатрического диспансера Вероника Масловская. — В первую очередь это, безусловно, смерть близкого родственника: малыш может замкнуться в себе, что приведет к непоправимым последствиям в дальнейшем. Часто дети крайне негативно настроены по отношению к замкнутым, нелюдимым, отстраненным сверстникам, что выливается в буллинг — издевательства, угнетающие психику и общее состояние и без того несчастного ребенка. Постепенно формируются комплексы и неприязнь к себе, а это уже прямой путь к дальнейшим депрессиям, одиночеству, неудовлетворенности жизнью.
Серьезное влияние может оказать и тяжелое заболевание, перенесенное в детстве. В данном случае ребенок ощущает себя слабым, не понимает, почему это происходит, и опасается, что его состояние уже никогда не улучшится. В зрелом возрасте такой человек будет постоянно прислушиваться к своему организму и искать подвох, ожидать появления болезней, травм и прочих патологий.
Еще один важный пункт — предательство со стороны взрослых. Это может быть развод родителей, несправедливое отношение домочадцев, длительное (неделями или месяцами) игнорирование ребенка в воспитательных целях. Как правило, вырастая, такие дети негативно воспринимают любые серьезные отношения, ожидают предательства со стороны партнера и не могут ему доверять.
Отсутствие должного внимания со стороны
Чтобы выявить характерные проявления детской психотравмы, обратите внимание на поведение ребенка: серьезно насторожить должны подавленное состояние, отсутствие аппетита, изменчивое настроение, избегание сверстников. Разумеется, бить тревогу надо, если на детском теле заметны повреждения, если ребенок внезапно стал истеричным, агрессивным, неуправляемым, у него резко пошла вниз успеваемость. В этом случае лучше обратиться за помощью к психологу или психотерапевту, который разработает схему индивидуального лечения.
— Есть ряд общих советов для взрослых, которые помогут справиться с незалеченными детскими травмами: нужно чаще общаться с людьми, меньше времени проводить в одиночестве, — говорит Вероника Масловская. — Приучите себя периодически выговариваться перед родственниками или друзьями, ведь беседы по душам помогают снизить психологическое давление. Старайтесь избегать стрессовых, конфликтных ситуаций, почитайте про позитивное мышление и попробуйте применить на практике полученные знания. Ни в коем случае не акцентируйте внимание на неудачах, а за каждую, даже маленькую победу обязательно похвалите себя. Очень важно заниматься любимым делом: если ваша работа по каким-то причинам вам не нравится, а поменять ее не получается, найдите время для хобби: спорт, путешествия, чтение книг, разгадывание кроссвордов, изучение иностранных языков, танцы — все, что приносит вам удовольствие, пойдет на благо вашему психологическому состоянию.
ЧТО «ДАРЯТ» ДЕТСКИЕ ПСИХОТРАВМЫ ВЗРОСЛЫМ
• Неуверенность в себе. Считается первым признаком прогрессирования запущенных детских страхов. Человек не чувствует уверенности в любых начинаниях, презирает и корит себя за любую неудачу.
• Страхи, которые могут быть связаны с различными сферами жизни. Они начинают управлять человеком и провоцируют его на осуществление неосознанных поступков. Постепенно он замыкается в себе из-за боязни окружающего мира.
• Панические атаки проявляются в сложных ситуациях и сильно выбивают из колеи.
• Недоверие к окружающим. Из-за этого человек не сможет нормально дружить, найти любимого человека.
• Бесчувственность, жестокость, хладнокровность. Страшные последствия, которые крайне сложно исправить. При взрослении ребенок может не проявлять сочувствия к другим людям, домашним питомцам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сложные отношения с окружающими, боязнь построения отношений с противоположным полом, неудовлетворенность жизнью и в то же время почти животный страх перемен —...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)