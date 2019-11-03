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Чем опасны стрессы в юном возрасте

04.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Чем опасны стрессы в юном возрасте

Сложные отношения с окружающими, боязнь построения отношений с противоположным полом, неудовлетворенность жизнью и в то же время почти животный страх перемен — проблемы, увы, далеко не редкие в современном обществе. Зачастую люди списывают их на особенности своего характера и воспитания, на негативные факторы окружающей среды. Однако это верно лишь отчасти. Комплексы, страхи, депрессии не появляются из ниоткуда и не развиваются в одночасье — в большинстве случаев они спровоцированы какой-то неразрешенной ситуацией из далекого прошлого, повлекшей за собой детскую психологическую травму. К сожалению, многие родители недооценивают ее влияние на развитие своего ребенка. А зря.

Проблема, которая взрослому ра­зумному человеку видится как существенное, но вполне преодолимое жизненное препятствие, детьми воспринимается как глобальная катастрофа, которая серьезнейшим образом сказывается на их восприятии реальности и дальнейшем становлении личности. Именно поэтому важно вовремя распознать тревожные звоночки и суметь грамотно поддержать малыша или тинейджера в непростой период.

— Исследования, которые проводили психологи среди детской и подростковой аудитории, позволили выявить наиболее значимые труднопереносимые события для ребенка, — рассказывает врач-психотерапевт минского городского клинического психиатрического диспансера Вероника Масловская. — В первую очередь это, безусловно, смерть близкого родственника: малыш может замкнуться в себе, что приведет к непоправимым последствиям в дальнейшем. Часто дети крайне негативно настроены по отношению к замкнутым, нелюдимым, отстраненным сверстникам, что выливается в буллинг — издевательства, угнетающие психику и общее состояние и без того несчастного ребенка. Постепенно формируются комплексы и неприязнь к себе, а это уже прямой путь к дальнейшим депрессиям, одиночеству, неудовлетворенности жизнью.
В подростковом возрасте психологические травмы детства могут привести к алкоголизму, наркомании, отчуждению от общества, склонности к насилию, нарушениям закона. Комплексы могут довести подростка до суицидального состояния
На втором месте по степени воздействия — физическое, психологическое или сексуальное насилие со стороны взрослых. Последствия от подобного отношения могут развить у мальчика или девочки ряд комплексов, страхов: ребенок будет малообщительным, запуганным или, наоборот, агрессивным.

Серьезное влияние может оказать и тяжелое заболевание, перенесенное в детстве. В данном случае ребенок ощущает себя слабым, не понимает, почему это происходит, и опасается, что его состояние уже никогда не улучшится. В зрелом возрасте такой человек будет постоянно прислушиваться к своему организму и искать подвох, ожидать появления болезней, травм и прочих патологий.

Еще один важный пункт — предательство со стороны взрослых. Это может быть развод родителей, несправедливое отношение домочадцев, длительное (неделями или месяцами) игнорирование ребенка в воспитательных целях. Как правило, вырастая, такие дети негативно воспринимают любые серьезные отношения, ожидают предательства со стороны партнера и не могут ему доверять.

Отсутствие должного внимания со стороны родителей тоже сказывается не лучшим образом: когда малыш в детстве не ощущает материнской и отцовской заботы, ласки, защиты и внимания, он предоставлен самому себе и своим переживаниям. Это формирует уязвимость, недоверие к людям. Впоследствии такому человеку становится неуютно в социуме.

Чтобы выявить характерные проявления детской психотравмы, обратите внимание на поведение ребенка: серьезно насторожить должны подавленное состояние, отсутствие аппетита, изменчивое настроение, избегание сверстников. Разумеется, бить тревогу надо, если на детском теле заметны повреждения, если ребенок внезапно стал истеричным, агрессивным, неуправляемым, у него резко пошла вниз успеваемость. В этом случае лучше обратиться за помощью к психологу или психотерапевту, который разработает схему индивидуального лечения.

 Есть ряд общих советов для взрослых, которые помогут справиться с незалеченными детскими травмами: нужно чаще общаться с людьми, меньше времени проводить в одиночестве, — говорит Вероника Масловская. — Приучите себя периодически выговариваться перед родственниками или друзьями, ведь беседы по душам помогают снизить психологическое давление. Старайтесь избегать стрессовых, конфликтных ситуаций, почитайте про позитивное мышление и попробуйте применить на практике полученные знания. Ни в коем случае не акцентируйте внимание на неудачах, а за каждую, даже маленькую победу обязательно похвалите себя. Очень важно заниматься любимым делом: если ваша работа по каким-то причинам вам не нравится, а поменять ее не получается, найдите время для хобби: спорт, путешествия, чтение книг, разгадывание кроссвордов, изучение иностранных языков, танцы — все, что приносит вам удовольствие, пойдет на благо вашему психологическому состоянию.

ЧТО «ДАРЯТ» ДЕТСКИЕ ПСИХОТРАВМЫ ВЗРОСЛЫМ

• Неуверенность в себе. Считается первым признаком прогрессирования запущенных детских страхов. Человек не чувствует уверенности в любых начинаниях, презирает и корит себя за любую неудачу.

• Страхи, которые могут быть связаны с различными сферами жизни. Они начинают управлять человеком и провоцируют его на осуществление неосознанных поступков. Постепенно он замыкается в себе из-за боязни окружающего мира.

• Панические атаки проявляются в сложных ситуациях и сильно выбивают из колеи.

• Недоверие к окружающим. Из-за этого человек не сможет нормально дружить, найти любимого человека.

• Бесчувственность, жестокость, хладнокровность. Страшные последствия, которые крайне сложно исправить. При взрослении ребенок может не проявлять сочувствия к другим людям, домашним питомцам.

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Сложные отношения с окружающими, боязнь построения отношений с противоположным полом, неудовлетворенность жизнью и в то же время почти животный страх перемен —...
 
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