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Стал известен график работы поликлиник и больниц Пинска и района в ноябрьские праздники

04.11.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стал известен график работы поликлиник и больниц Пинска и района в ноябрьские праздники
В администрации Пинской центральной поликлиники рассказали корреспонденту pinsknews.by, как будут работать поликлиники Пинска и района в ноябрьские праздники и выходные:

Так, амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения Пинска и Пинского района будут работать в следующем режиме:

  • 7 ноября (четверг) – по графику работы в праздничный день;
  • 8 ноября (пятница) – по графику работы в субботний день;
  • 9 ноября (суббота) – по графику работы в субботний день;
  • 10 ноября (воскресение) – по графику работы в воскресный день;
  • 16 ноября (суббота) – по графику работы в рабочий день.

Больницы Пинска и Пинского района будут работать в следующем режиме:

  • 7 ноября 2019 года (четверг) – по графику работы в праздничный день;
  • 8 ноября 2019 года (пятница) – по графику работы в рабочий день;
  • 9 ноября 2019 года (суббота) – по графику работы в субботний день;
  • 10 ноября 2019 года (воскресение) – по графику работы в выходной воскресный день;
  • 16 ноября 2019 года (суббота) – по графику работы в субботний  день.

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Стал известен график работы поликлиник и больниц Пинска и района в ноябрьские праздники Стал известен график работы поликлиник и больниц Пинска и района в ноябрьские праздники Стал известен график работы поликлиник и больниц Пинска и района в ноябрьские праздники Стал известен график работы поликлиник и больниц Пинска и района в ноябрьские праздники Стал известен график работы поликлиник и больниц Пинска и района в ноябрьские праздники Стал известен график работы поликлиник и больниц Пинска и района в ноябрьские праздники

 
 
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> В администрации Пинской центральной поликлиники рассказали корреспонденту pinsknews.by, как будут работать поликлиники Пинска и района в ноябрьские праздники и...
 
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