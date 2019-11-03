Стал известен график работы поликлиник и больниц Пинска и района в ноябрьские праздники

Источник материала: Полесская правда



В администрации Пинской центральной поликлиники рассказали корреспонденту pinsknews.by, как будут работать поликлиники Пинска и района в ноябрьские праздники и выходные:

Так, амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения Пинска и Пинского района будут работать в следующем режиме:

7 ноября (четверг) – по графику работы в праздничный день;

8 ноября (пятница) – по графику работы в субботний день;

9 ноября (суббота) – по графику работы в субботний день;

10 ноября (воскресение) – по графику работы в воскресный день;

16 ноября (суббота) – по графику работы в рабочий день.

Больницы Пинска и Пинского района будут работать в следующем режиме:

7 ноября 2019 года (четверг) – по графику работы в праздничный день;

8 ноября 2019 года (пятница) – по графику работы в рабочий день;

9 ноября 2019 года (суббота) – по графику работы в субботний день;

10 ноября 2019 года (воскресение) – по графику работы в выходной воскресный день;

16 ноября 2019 года (суббота) – по графику работы в субботний день.

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