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Стал известен график работы поликлиник и больниц Пинска и района в ноябрьские праздники
04.11.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так, амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения Пинска и Пинского района будут работать в следующем режиме:
Больницы Пинска и Пинского района будут работать в следующем режиме:
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