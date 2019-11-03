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Врач-гигиенист рассказала, как не отравиться съедобными грибами

04.11.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Врач-гигиенист рассказала, как не отравиться съедобными грибами
Ежегодно в осенний период в республике регистрируются отравления грибами разной степени тяжести – от острых форм до смертельных исходов. Об этом рассказала корреспонденту pinsknews.by врач-гигиенист, заведующая отделением гигиены питания Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Виктория Вишневская.

– Отравления грибами связаны с употреблением в пищу несъедобных, ядовитых, условно-съедобных и неправильно приготовленных грибов, – отметила врач-гигиенист.

Токсическим началом несъедобных грибов являются сильнодействующие яды, которые не разрушаются при кулинарной обработке.

Но, отравление может наступать не только от употребления ядовитых по своей природе грибов, но и от условно-съедобных и даже съедобных, если пренебречь основными правилами их приготовления. Например, если они долго находились без кулинарной обработки. Не редкость — отравления недоваренными и сырыми грибами.

Признаки отравления, как правило, проявляются внезапно, через 3-12 часов после употребления грибов. Клиническая картина на начальных стадиях заболевания: резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации, бред. Смертельный исход при отравлениях несъедобными грибами достигает 25-50% случаев.

Чтобы избежать отравления грибами, необходимо соблюдать элементарные правила профилактики:

  • идя в лес, необходимо знать видовой состав грибов и собирать заведомо только известные съедобные грибы, не вызывающие сомнения;
  • не рекомендуется собирать грибы в полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к порче грибов;
  • нельзя пробовать на вкус грибы во время сбора;
  • грибы — продукт скоропортящийся, поэтому их нужно перебирать и сортировать сразу после сбора. Нельзя хранить их в тепле (срок хранения свежих грибов не должен превышать 18-24 часов при температуре не выше 10°С.);
  • перебирая грибы, необходимо выбрасывать старые, так как при старении грибов в их тканях происходят сложные химические процессы с образованием высокотоксичных веществ;
  • не собирайте и не покупайте переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы;
  • сортировкой и приготовлением грибов должны заниматься только взрослые;
  • следует помнить, что даже самый лучший и, безусловно, съедобный гриб, если он перезрел, начал подгнивать на корню или долго лежал без обработки, может стать ядовитым;
  • пластинчатые грибы необходимо покупать только с ножками. Таким образом, можно идентифицировать бледную поганку, имеющую клубневидное утолщение ножки «воротничок»;
  • грибы обладают способностью поглощать из окружающей среды и накапливать токсичные вещества в концентрациях, в несколько раз превышающих содержание их в почве, воде, растениях. По этой причине нельзя собирать грибы вдоль автотрасс, железнодорожных путей, возле мусоросвалок, полигонов твердых коммунальных отходов, рядом с промышленными предприятиями, в черте города;
  • перед отвариванием тщательно промойте грибы от частичек песка и почвы, пластинчатые грибы необходимо замачивать в подсоленой воде;
  • не пренебрегайте правилами приготовления условно-съедобных грибов (их плодовые тела содержат раздражающие, едкие, горькие ядовитые вещества, способные вызывать отравления): грибы необходимо минимум дважды отваривать, каждый раз не менее 50 минут. Оба раза грибы после варки нужно промывать проточной водой, отвар сливать. В противном случае может наступить отравление с признаками, характерными для отравления ядовитыми грибами;
  • никогда не покупайте на рынке и с рук в местах неустановленной торговли грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних условиях, а также сухие грибы, грибную икру и различные салаты с грибами;
  • родители должны помнить, что грибы должны быть исключены из рациона детей. Во всех учреждениях образования согласно требованиям санитарных норм и правил запрещено включать в рационы детям грибы в любой форме, как продукта, не отвечающего детской диетике;
  • нельзя употреблять в пищу грибы лицам, имеющим болезни печени и обмена веществ, престарелым людям.

Важно: при появлении первых симптомов отравления грибами следует немедленно обращаться за медицинский помощью.

Чтобы защитить себя от некачественных продуктов, покупая грибы или ягоды на рынке, требуйте у продавца справку ветеринарно-санитарной экспертизы на все дикорастущие ягоды, грибы.

Нельзя покупать грибы, в том числе консервированные, в местах несанкционированной торговли. Консервированные грибы и консервы с содержанием грибов, купленные у физических лиц на рынке также несут свою эпидемиологическую опасность в связи с тем, что не проходят экспертизу и не имеют документов, удостоверяющих их качество и безопасность.

– Сохранить свое здоровье и здоровье своих близких можно только относясь ответственно к сбору, сортировке, переборке, кулинарной обработке собранных или купленных грибов, выполняя все рекомендации по безопасности, – подытожила врач-гигиенист Виктория Вишневская.

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Врач-гигиенист рассказала, как не отравиться съедобными грибами Врач-гигиенист рассказала, как не отравиться съедобными грибами Врач-гигиенист рассказала, как не отравиться съедобными грибами Врач-гигиенист рассказала, как не отравиться съедобными грибами Врач-гигиенист рассказала, как не отравиться съедобными грибами Врач-гигиенист рассказала, как не отравиться съедобными грибами

 
 
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> Ежегодно в осенний период в республике регистрируются отравления грибами разной степени тяжести – от острых форм до смертельных исходов. Об этом рассказала...
 
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