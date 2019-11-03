Медики утверждают, что употребление пива нарушают работу сердца, печени и мозга

Источник материала: Газета Авангард

Пиво содержит дозу алкоголя, достаточную как для развития алкоголизма, так и для его токсического воздействия на организм. И в первую очередь от этого страдают сердце, печень и мозг.

Особенности «пивного» алкоголизма, по словам медиков, заключаются в следующем: пиво вызывает более легкую степень опьянения, что способствует частому его употреблению и является первым этапом в переходе к потреблению более крепких спиртных напитков; формирование зависимости происходит не столько медленно, сколько незаметно и обманчиво; чем выше содержание алкоголя в пиве и чем больший объем выпивается, тем негативнее его воздействие на организм; злоупотребление пивом не вызывает такого негативного отношения, как злоупотребление спиртным, поэтому часто рассматривается окружающими как приемлемое поведение.

Молодые люди считают пиво чем-то вроде лимонада, безобидным и даже «полезным». Но они ошибаются. Содержащийся в пиве спирт при частом его употреблении способствует формированию алкоголизма.

Как показывают исследования, в молодом возрасте до 21 года наиболее интенсивно развивается головной мозг человека, что делает его особенно чувствительным к воздействию негативных внешних факторов. И употребление пива, которое начинается обычно в подростковом возрасте и продолжается в молодом, может повредить важные структуры мозга, отвечающие за формирование личности. Пагубное воздействие пива на организм обширно.

Подготовила Елена Белко