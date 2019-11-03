Чем опасен кибербуллинг для ребенка?

Источник материала: Кричевская жизнь

Кибербуллинг (интернет-травля) – одна из самых опасных угроз для вашего ребенка.

Небезопасное общение в интернете наносит подросткам больше вреда, чем встреча с хулиганами после уроков.

В 21 веке количество пользователей интернета превышает 5 млрд. Несмотря на расстояния между пользователями, информация, что попала в сеть, распространяется молниеносно.

Кибербуллинг (интернет-травля) – намеренные оскорбления, угрозы, сообщение другим компрометирующих данных с помощью современных средств коммуникации, как правило, в течение продолжительного периода времени.

Общение и конфликты в социальных сетях отличаются от реальных. Анонимность и безнаказанность порождают вседозволенность агрессора. Травля, шантаж, запугивания становятся длительными, более жестокими. Агрессор создает видимость полного контроля над ситуацией, что наносит бесповоротный вред жертве кибербуллинга.

Постыдные и унизительные фото, видео, какие-либо компрометирующие слухи, различные разновидности карикатуры, мемы – в один клик это может быть отправлено огромному количеству адресатов, в том числе родителям, близким и друзьям жертвы.

Подростки более подвержены влиянию интернет-травли и потому сложно ее переносят. Зачастую они не могут обратиться к родителям за помощью, т.к. считают ситуа-цию постыдной и попросту боятся быть непонятыми и неуслышанными. К сожалению, многие случаи имеют ужасный исход — самоубийство в результате длительной травли в онлайн-пространстве.

В «Лаборатории Касперского» было проведено исследование, по результатам которого стало известно, что около 50% детей в Беларуси сталкивались с различными киберугрозами в интернете.

Чтобы максимально оградить своего ребенка от подобных ситуаций, не забывайте напоминать ему о том, что любая информация, единожды попавшая в интернет, останется там навсегда. Поэтому прежде, чем разместить какое-либо компрометирующее фото или видео, стоит все обдумать.

Дружите со своими детьми, интересуйтесь их жизнью, научите их доверять вам, ведь умение общаться со своим ребенком – это уже шаг к решению любой проблемы.

Н. Сакович,

фельдшер-валеолог.