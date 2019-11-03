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Чем опасен кибербуллинг для ребенка?

04.11.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Кибербуллинг (интернет-травля) – одна из самых опасных угроз для вашего ребенка.
Небезопасное общение в интернете наносит подросткам больше вреда, чем встреча с хулиганами после уроков.
В 21 веке количество пользователей интернета превышает 5 млрд. Несмотря на расстояния между пользователями, информация, что попала в сеть, распространяется молниеносно.
Кибербуллинг (интернет-травля) – намеренные оскорбления, угрозы, сообщение другим компрометирующих данных с помощью современных средств коммуникации, как правило, в течение продолжительного периода времени.
Общение и конфликты в социальных сетях отличаются от реальных. Анонимность и безнаказанность порождают вседозволенность агрессора. Травля, шантаж, запугивания становятся длительными, более жестокими. Агрессор создает видимость полного контроля над ситуацией, что наносит бесповоротный вред жертве кибербуллинга.
Постыдные и унизительные фото, видео, какие-либо компрометирующие слухи, различные разновидности карикатуры, мемы – в один клик это может быть отправлено огромному количеству адресатов, в том числе родителям, близким и друзьям жертвы.
Подростки более подвержены влиянию интернет-травли и потому сложно ее переносят. Зачастую они не могут обратиться к родителям за помощью, т.к. считают ситуа-цию постыдной и попросту боятся быть непонятыми и неуслышанными. К сожалению, многие случаи имеют ужасный исход — самоубийство в результате длительной травли в онлайн-пространстве.
В «Лаборатории Касперского» было проведено исследование, по результатам которого стало известно, что около 50% детей в Беларуси сталкивались с различными киберугрозами в интернете.
Чтобы максимально оградить своего ребенка от подобных ситуаций, не забывайте напоминать ему о том, что любая информация, единожды попавшая в интернет, останется там навсегда. Поэтому прежде, чем разместить какое-либо компрометирующее фото или видео, стоит все обдумать.
Дружите со своими детьми, интересуйтесь их жизнью, научите их доверять вам, ведь умение общаться со своим ребенком – это уже шаг к решению любой проблемы.
Н. Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
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Кибербуллинг (интернет-травля) – одна из самых опасных угроз для вашего ребенка. Небезопасное общение в интернете наносит подросткам больше вреда, чем
 
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