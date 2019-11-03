Грипповать или не грипповать — вот в чем вопрос…

Источник материала: Асiповiцкi край

В районе активно идет прививочная кампания

Из всех ОРВИ грипп представляет наибольшую опасность, т.к. на его фоне возможны тяжелые осложнения и обострение имеющихся хронических заболеваний.

Чтобы этого избежать, важно своевременно проводить профилактику. Наиболее эффективное средство — вакцинация. Ее цель не полная ликвидация гриппа как инфекции, а снижение заболеваемости и особенно осложнений, уменьшение числа обострений и отягощения хронической патологии.

Вакцина против гриппа позволяет получить еще и перекрестный иммунитет от других острых респираторных инфекций.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска: медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта, жизнеобеспечения населения.

Вирусы гриппа мутируют из года в год, поэтому необходима ежегодная вакцинация. Через 2-3 недели после прививки формируется иммунитет, который обеспечивает защиту от заболевания в течение 6-9 месяцев.







В нынешнем году в стране используются вакцины «Гриппол плюс» (Россия), «Инфлювак», (Нидерланды), «Ваксигрипп» (Франция). Два из трех вариантов вирусов гриппа, входящих в их состав, — новые, потому что в эпидемическом сезоне будет циркулировать два неизвестных нашей иммунной системе вируса. И это еще один аргумент в пользу вакцинации, ведь с помощью вакцины мы сможем познакомить наш организм с новыми «пришельцами» и подготовить к встрече с ними.







Привиться можно в кабинетах райполиклиники № 114 с 8.00 до 15.30 (перерыв с 12.00 до 12.30) и № 58 с 8.00 до 20.00 (перерыв с 12.30 до 14.00). Осмотр и направление на вакцинацию в индивидуальном порядке осуществляет врач общей практики вне очереди, врач-инфекционист, педиатр, помощник врача либо доктор, к которому вы пришли на прием.

В вышеуказанных кабинетах в эти дни многолюдно. И хоть еще немало настороженно относящихся к прививкам в частности или же в штыки встречающих вообще все новое для себя, но хватает и тех, кто осознает эффективность вакцинации, так как испытал ее на себе. Многие решили сделать, следуя рекомендациям терапевта, гинеколога или невролога.







Галина Белолипецкая, например, рассказала, что привиться решила во второй раз. Ведь преодолевая одну болезнь, лучше избежать других, чтобы выздоровление проходило быстрее, считает педагог.

Наталья Казаченок работает в КБО. Прививается от гриппа третий год подряд. Пример показала сестра, которая все проверила на себе: сколько бы ни кашляли на нее зимой дети (женщина работает в школе), она чувствует себя прекрасно, так как после прививки выработан устойчивый иммунитет.







Нина Алифирович также решила повысить устойчивость к простуде и гриппу. Отработав сезон на даче, в холодный период года желает быть бодрой и активной.

Работник ДУКПП «Водоканал» Сергей Хаткевич поведал, что, как и его дети, своевременно делает все прививки, а потому гриппом и другими инфекционными болезнями не болеет.







Пришел на прививку и 8-классник Антон. Его маме — врачу-инфекционисту Инессе Сладиковой — приходится ежедневно сталкиваться со случаями разных заболеваний, поэтому себя и свою семью защищает от гриппа самым надежным способом — вакцинацией.







Во многих организациях прививаются целыми коллективами. На 30 октября привилось 4526 земляков.

Еще не успели поставить заслон опасной инфекции? Поспешите: вакцинация продлится до 1 декабря.

Инна ЗаскевИч.

i.zaskevich@gzt-akray.by