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Прививка против гриппа. Ликбез о вакцинации и рекомендации врачей

05.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Прививка против гриппа. Ликбез о вакцинации и рекомендации врачей

В 2019 году планируется привить около 40% населения (75% в группах риска), в том числе за счет местных бюджетов и личных средств граждан — 19%, собственных средств предприятий и организаций — 8%, республиканского бюджета — 13%.

Прививка против гриппа. Ликбез о вакцинации и рекомендации врачей

В текущем сезоне ожидается средний уровень активности вирусов гриппа.

В возрастной структуре заболеваемости будут превалировать дети.

Кому показана прививка:

дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет;

дети и взрослые с хроническими заболеваниями;

лица с иммуносупрессией;

люди старше 65 лет;

беременные;

медицинские работники;

дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания;

работники обслуживания, учреждений образования, торговли и транспортных организаций.

Прививка против гриппа. Ликбез о вакцинации и рекомендации врачей

Чтобы сформировался иммунитет, необходимо от 7 до 21 дня. Длительность иммунитета сохраняется до 6-12 месяцев.

Эффект от вакцинации:

в период с ноября 2018 года по март 2019-го предупреждено более 139 тыс. случаев гриппа (в т.ч. более 16,7 тыс. случаев осложненных форм);

предотвращенный экономический ущерб — $75,6 млн в эквиваленте, на каждый вложенный в вакцинацию доллар получен эффект в $12,5 в эквиваленте;

заболеваемость среди привитых лиц была в 12,3 раза ниже заболеваемости среди непривитых.

Массовая вакцинация продлится до 1 декабря.

https://www.belta.by

 
 
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В 2019 году планируется привить около 40% населения (75% в группах риска), в том числе за счет местных бюджетов и личных средств граждан — 19%, собственных средств...
 
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