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Прививка против гриппа. Ликбез о вакцинации и рекомендации врачей
05.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В 2019 году планируется привить около 40% населения (75% в группах риска), в том числе за счет местных бюджетов и личных средств граждан — 19%, собственных средств предприятий и организаций — 8%, республиканского бюджета — 13%.
В текущем сезоне ожидается средний уровень активности вирусов гриппа.
В возрастной структуре заболеваемости будут превалировать дети.
Кому показана прививка:
дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет;
дети и взрослые с хроническими заболеваниями;
лица с иммуносупрессией;
люди старше 65 лет;
беременные;
медицинские работники;
дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания;
работники обслуживания, учреждений образования, торговли и транспортных организаций.
Чтобы сформировался иммунитет, необходимо от 7 до 21 дня. Длительность иммунитета сохраняется до 6-12 месяцев.
Эффект от вакцинации:
в период с ноября 2018 года по март 2019-го предупреждено более 139 тыс. случаев гриппа (в т.ч. более 16,7 тыс. случаев осложненных форм);
предотвращенный экономический ущерб — $75,6 млн в эквиваленте, на каждый вложенный в вакцинацию доллар получен эффект в $12,5 в эквиваленте;
заболеваемость среди привитых лиц была в 12,3 раза ниже заболеваемости среди непривитых.
Массовая вакцинация продлится до 1 декабря.
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В 2019 году планируется привить около 40% населения (75% в группах риска), в том числе за счет местных бюджетов и личных средств граждан — 19%, собственных средств...
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