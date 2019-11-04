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Западные ученые предупредили о вреде сигаретных фильтров

05.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Западные ученые предупредили о вреде сигаретных фильтров

О вреде курения известно всем – от мала до велика. Однако об опасности сигаретных фильтров знают далеко не все.

Ученые из США и Великобритании призвали власти стран мира запретить использование сигаретных фильтров из-за большого вреда, которые они наносят человеку и окружающей среде.

Специалисты подчеркнули, что сделанные из ацетатных волокон целлюлозы фильтры совершенно небезопасны. Более того, они вынуждают людей сильнее затягиваться и выкуривать большее число сигарет, пишет издание British Medical Journal.

Американские и британские ученые считают, что производители видели экономическую выгоду во внедрении фильтров. Таким образом размер сигарет был увеличен, и их стали производить в большем количестве, чем ранее.

Эксперты также объяснили, как фильтры наносят вред не только человеку, но и экосистеме. «Бычки» не разлагаются в земле, поэтому их можно включить в черный список наравне с одноразовыми пластиковыми пакетами, уверены ученые.

Ранее исследователи рассказали, что «социальное» курение, когда человек выкуривает по 4-5 сигарет в день так же вредно, как и «тяжелое».

medikforum.ru
 
 
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О вреде курения известно всем – от мала до велика. Однако об опасности сигаретных фильтров знают далеко не все. Ученые из США и Великобритании призвали власти...
 
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