Каждый желающий из первых уст получит информацию по вопросам профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Источник материала: Полесская правда



Как сообщил корреспонденту pinsknews.by главный государственный санитарный врач Пинска и Пинского района Владимир Ващук, 12 ноября в аптеке Пинской ЦРА № 134 по адресу: ул. Центральная, 17б с 11.00 до 13.00 для жителей города Пинска и Пинского района будет организован бесплатный консультативный прием врачей – терапевта, кардиолога, валеолога, психолога.

Все желающие смогут измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела, измерить внутриглазное давление (информативно для лиц старше 40 лет), сделать электрокардиографическое исследование (ЭКГ), определить уровень глюкозы в крови (натощак) с помощью экспресс-теста, получить информационно-образовательный материал.

Кстати, специалисты рассказали, какие привычки убивают сердце, какие факторы провоцируют гипертонический криз, почему лечение артериальной гипертензии следует начинать ещё до развития выраженных изменений сердечно-сосудистой системы и из-за чего развивается инсульт.

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