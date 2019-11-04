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Каждый желающий из первых уст получит информацию по вопросам профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний
05.11.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Все желающие смогут измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела, измерить внутриглазное давление (информативно для лиц старше 40 лет), сделать электрокардиографическое исследование (ЭКГ), определить уровень глюкозы в крови (натощак) с помощью экспресс-теста, получить информационно-образовательный материал.
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Каждый желающий из первых уст получит информацию по вопросам профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний
> Как сообщил корреспонденту pinsknews.by главный государственный санитарный врач Пинска и Пинского района Владимир Ващук, 12 ноября в аптеке Пинской ЦРА № 134 по адресу:...
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