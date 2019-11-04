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Каждый желающий из первых уст получит информацию по вопросам профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

05.11.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Каждый желающий из первых уст получит информацию по вопросам профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Как сообщил корреспонденту pinsknews.by главный государственный санитарный врач Пинска и Пинского района Владимир Ващук, 12 ноября в аптеке Пинской ЦРА № 134 по адресу: ул. Центральная, 17б с 11.00 до 13.00 для жителей города Пинска и Пинского района будет организован бесплатный консультативный прием врачей – терапевта, кардиолога, валеолога, психолога.

Все желающие смогут измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела, измерить внутриглазное давление (информативно для лиц старше 40 лет), сделать электрокардиографическое исследование (ЭКГ), определить уровень глюкозы в крови (натощак) с помощью экспресс-теста, получить информационно-образовательный материал.

Кстати, специалисты рассказали, какие привычки убивают сердце, какие факторы провоцируют гипертонический криз, почему лечение артериальной гипертензии следует начинать ещё до развития выраженных изменений сердечно-сосудистой системы и из-за чего развивается инсульт.

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Каждый желающий из первых уст получит информацию по вопросам профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний Каждый желающий из первых уст получит информацию по вопросам профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний Каждый желающий из первых уст получит информацию по вопросам профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний Каждый желающий из первых уст получит информацию по вопросам профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний Каждый желающий из первых уст получит информацию по вопросам профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний Каждый желающий из первых уст получит информацию по вопросам профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

 
 
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> Как сообщил корреспонденту pinsknews.by главный государственный санитарный врач Пинска и Пинского района Владимир Ващук, 12 ноября в аптеке Пинской ЦРА № 134 по адресу:...
 
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