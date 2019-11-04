Стали известны вкусовые добавки, повышающие аппетит в несколько раз

Эксперты проанализировали продукты с искусственными усилителями вкуса и выяснили, почему подобная еда вызывает усиленный аппетит. Об этом пишет издание Obesity .

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Известно, что производители создают рецептуру, которая вызывает привыкание и побуждает человека есть все больше. Действие подобных добавок активирует в мозге нейронную схему «вознаграждения», при этом подавляя сигналы о том, что организм сыт. В результате люди, испытывая эйфорию при употреблении таких продуктов, едят их чаще и в больших объемах.

По утверждению ученых к вредным ингредиентам относятся продукты с особой комбинацией жиров, углеводов, сахара и натрия. Выделены следующие категории сочетания данных добавок – жиры и натрий (хот-доги и бекон), жирные и простые сахара (торты, мороженое и пирожные), углеводы и натрий (крекеры с солью, чипсы и попкорн).

Отмечается, что среди продуктов, отнесенных учеными к вызывающим повышенный аппетит, почти половина были маркированы производителем как низкокалорийные или обладающие пониженными содержаниями сахара, жира и натрия.

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