Как родить внучке тётушку. Мам за 50 становится всё больше

Источник материала: Аргументы и факты

Например, по данным Росстата, в 2018 г. в России впервые стали матерями две женщины в возрасте старше 60 лет. У женщин от 50 до 59 лет родились 258 детей, из них 65 младенцев оказались первенцами.

Первый вопрос, который возникает у большинства людей, — разве такое возможно?

Обыкновенное чудо

«Первое упоминание о позднем материнстве содержится ещё в Библии, — рассказывает доктор медицинских наук, профессор Владислав Корсак. — В Ветхом Завете описана история Сарры, жены Авраама, которая родила в 90 лет, „когда утроба её уже омертвела“. Очевидно, однако, что и границы репродуктивного возраста у людей Ветхого Завета были другие. Хотя бы потому, что тогда и продолжительность жизни была другой (в Библии сказано, что Авраам прожил 175 лет, а Сарра — 127)».

«Теоретически самостоятельная беременность возможна до начала менопаузы. Однако уже в 40 лет вероятность спонтанной беременности составляет 10% по сравнению с возможностями 20-летней девушки, — поясняет врач-гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук Ирина Зорина. — Образование генетически нормальных яйцеклеток практически заканчивается к 43–45 годам. Мы проводили исследование среди женщин старше 42 лет, вступивших в программу ЭКО с собственными ооцитами. Результаты говорят сами за себя: только в 11% случаев наступила беременность, а родить удалось лишь 5,2% пациенток. Поэтому после 42 лет даже процедура ЭКО проводится донорскими яйцеклетками».

Самостоятельная беременность в возрасте 50+ относится к разряду чуда. Но такие чудеса случаются и сегодня.

«Мой стаж в репродуктологии — 50 лет, но я наблюдал лишь одну пациентку, которая самостоятельно, без врачебной помощи забеременела и родила в 54 года (через пять лет после менопаузы), — вспоминает профессор Корсак. — Но это редчайшее исключение».





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Зачатие — через суд

Беременность возрастных мам обычно наступает в результате ЭКО с использованием донорских яйцеклеток. Сегодня пройти эту процедуру может любая женщина бесплатно по полису ОМС — возрастных ограничений ЭКО не предусматривает. Отказать врачи не могут — пациентка может подать в суд за возрастную дискриминацию. Женщине придётся пройти серьёзное обследование, как перед полётом в космос, поскольку неясно, справится ли её организм с такой нагрузкой.

«Самостоятельное вынашивание ребёнка в зрелом возрасте невозможно по ряду причин, — продолжает Ирина Зорина. — Во-первых, у женщины отсутствует необходимый для этого гормональный фон, а значит, требуется применение специальных препаратов, поддерживающих развитие беременности. Во-вторых, вынашивание ребёнка — стресс для организма в любом возрасте. У зрелых женщин, как правило, уже есть ряд хронических заболеваний, и вероятность их обострения во время беременности резко возрастает. Даже находясь под постоянным медицинским наблюдением, женщина рискует столкнуться с целым рядом осложнений, способных негативно повлиять на здоровье будущего малыша».

Как рожать будем?

Уже никто не говорит об омолаживающем действии родов — этот миф давно развенчан. Рождение ребёнка — это колоссальное испытание для женского организма в любом возрасте. Пока существует мало данных об отсроченных последствиях поздних родов, но те, что имеются, неутешительны. Например, известно, что в Индии женщина, родившая в 70 лет, умерла через два года после рождения дочери.

Неслучайно многие возрастные звёзды доверяют вынашивание позднего ребёнка суррогатным матерям. Правда, такая опция не всем по карману. «Услуги суррогатных матерей, хотя и значительно подешевели с момента своего появления (первым суррогатным матерям в нашей стране покупали жилплощадь), всё равно обходятся недёшево», — рассказывает Владислав Корсак.

Даже в тех исключительных случаях, когда беременность и роды проходят благополучно, женщины, родившие после 50 лет, сталкиваются с серьёзными эмоциональными проблемами.

Ребёнка нужно не только родить, но и вырастить. Современные дети как минимум до 18 лет находятся на полном иждивении родителей.

Продолжительность жизни в нашей стране растёт. Но сегодня, по данным Росстата, она составляет 67 лет для мужчин и 77 лет для женщин. Давление этого фактора будут постоянно испытывать не только родители, но и дети. К тому же их родители будут сильно отличаться от родителей их сверстников — а это может стать основой серьёзных комплексов. Зрелых родителей и их детей разделяет не одно, а два поколения. Поэтому сложности как в общении, так и во взаимопонимании неизбежны.