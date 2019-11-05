ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 самых полезных орехов для здоровья

06.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

10 самых полезных орехов для здоровья

Десятки исследований научно доказали, что орехи, съедаемые в определенных количествах, не делают человека толстым, но вносят значительный вклад в укрепление его здоровья.

Согласно данным исследования, опубликованного в Американском журнале клинического питания, увеличение потребления орехов связано с меньшей частотой воспалительных биомаркеров – для этого следует употреблять пять порций в неделю. Таим образом, орехи защищают от развития болезней, ассоциированных с воспалением, — диабета, рака, сердечно-сосудистых патологий, деменции.

Какие орехи являются наиболее полезными для здоровья?

Макадамия. Этот орех отличается идеальным соотношением ненасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3. Их комплекс делает макадамию суперполезной пищей для мозга.

10 самых полезных орехов для здоровья

 

Арахис. Он выделяется среди орехов своим очень высоким содержанием белка, поэтому представляет собой особую ценность для вегетарианцев и тех, кто худеет. Исследование, проводившееся в Китае, показало, что арахис обладает специфическим противовоспалительным и антиоксидантным действием, которое может снижать возрастной когнитивный упадок и старческое разрушение психики.

10 самых полезных орехов для здоровья

 

Фисташки. Содержат наибольшее количество железа и фосфора, а также могут похвастать высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот. Фисташки снижают риск образования холестериновых бляшек и защищают от атеросклероза сердечно-сосудистую систему.

10 самых полезных орехов для здоровья

 

Фундук. Его преимущество заключается в обилии витаминов В и Е: благодаря им, фундук сохраняет кровеносные сосуды молодыми и эластичными, укрепляет мозг, обеспечивает здоровое состояние и упругость кожи.

10 самых полезных орехов для здоровья

 

Кешью. Ядра кешью имеют в своем составе большое количество L-триптофана – аминокислоты, важной для психического здоровья. L-триптофан преобразуется в несколько важных молекул, включая серотонин (гормон хорошего настроения), мелатонин (гормон — регулятор суточных циклов, обеспечивающий хороший сон и засыпание).

10 самых полезных орехов для здоровья

 

Грецкие орехи. Высокий уровень антиоксидантов в этих орехах делает их великолепными борцами со старением, а также раковыми опухолями. Исследования показывают, что употребление грецких орехов защищает женщин от развития рака груди, мужчин – от рака простаты. Кроме того, грецкие орехи очень эффективны в профилактике возрастной дегенерации головного мозга.

10 самых полезных орехов для здоровья

 

Миндаль. Содержит много фолиевой кислоты, витаминов группы В а также витамина Е — одного из самых главных антиоксидантов. Польза миндаля ощутима при мочекаменной болезни: он помогает выводу песка из почек. Также орех нормализует работу печени и селезенки, выводит желчь из организма, очищает кровь, обладает противосудорожными свойствами, понижает подверженность стрессам и бессоннице.

10 самых полезных орехов для здоровья

 

Пекан. Орехи пекан богаты полезными  пищевыми волокнами, снижающими уровень вредного холестерина в крови и улучшающими здоровье сердца и сосудов. В этих орехах содержится олеиновая кислота, которая в сочетании с фенольными антиоксидантами предотвращает нежелательное окисление липидов крови, тем самым защищая от болезни коронарных артерий, инсультов, ишемической болезни.

10 самых полезных орехов для здоровья
 
Кедровые орехи. Их выделяет чрезвычайно высокая доля полиненасыщенных жирных кислот, благодаря которым улучшается состояние сердца. За счет высокого содержания витаминов B-группы и триптофана кедровые орехи помогают устранять последствия усталости, стресса, нервного перенапряжения и проявляют другие антидепрессивные эффекты.
 
10 самых полезных орехов для здоровья

 

Бразильский орех. Главный плюс — высокий уровень селена, минерала, который зарекомендовал себя как уничтожитель свободных радикалов в крови. Селен также хорош для повышения уровня тестостерона, поэтому бразильский орех нередко называется «мужским». Женщины, употребляя продукты с селеном, молодеют: этот микроэлемент заметно улучшает состояние кожи.

10 самых полезных орехов для здоровья
 
www.medikforum.ru
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десятки исследований научно доказали, что орехи, съедаемые в определенных количествах, не делают человека толстым, но вносят значительный вклад в укрепление его...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Как отличить грипп от ОРВИ и почему прививка – главный способ профилактики рассказала врач-иммунолог Гродненской городской поликлиники №3 Ольга Немеро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика