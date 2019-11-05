10 самых полезных орехов для здоровья

Источник материала: Вороновская газета





Десятки исследований научно доказали, что орехи, съедаемые в определенных количествах, не делают человека толстым, но вносят значительный вклад в укрепление его здоровья.

Согласно данным исследования, опубликованного в Американском журнале клинического питания, увеличение потребления орехов связано с меньшей частотой воспалительных биомаркеров – для этого следует употреблять пять порций в неделю. Таим образом, орехи защищают от развития болезней, ассоциированных с воспалением, — диабета, рака, сердечно-сосудистых патологий, деменции.

Какие орехи являются наиболее полезными для здоровья?

Макадамия. Этот орех отличается идеальным соотношением ненасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3. Их комплекс делает макадамию суперполезной пищей для мозга.





Арахис. Он выделяется среди орехов своим очень высоким содержанием белка, поэтому представляет собой особую ценность для вегетарианцев и тех, кто худеет. Исследование, проводившееся в Китае, показало, что арахис обладает специфическим противовоспалительным и антиоксидантным действием, которое может снижать возрастной когнитивный упадок и старческое разрушение психики.





Фисташки. Содержат наибольшее количество железа и фосфора, а также могут похвастать высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот. Фисташки снижают риск образования холестериновых бляшек и защищают от атеросклероза сердечно-сосудистую систему.





Фундук. Его преимущество заключается в обилии витаминов В и Е: благодаря им, фундук сохраняет кровеносные сосуды молодыми и эластичными, укрепляет мозг, обеспечивает здоровое состояние и упругость кожи.





Кешью. Ядра кешью имеют в своем составе большое количество L-триптофана – аминокислоты, важной для психического здоровья. L-триптофан преобразуется в несколько важных молекул, включая серотонин (гормон хорошего настроения), мелатонин (гормон — регулятор суточных циклов, обеспечивающий хороший сон и засыпание).





Грецкие орехи. Высокий уровень антиоксидантов в этих орехах делает их великолепными борцами со старением, а также раковыми опухолями. Исследования показывают, что употребление грецких орехов защищает женщин от развития рака груди, мужчин – от рака простаты. Кроме того, грецкие орехи очень эффективны в профилактике возрастной дегенерации головного мозга.





Миндаль. Содержит много фолиевой кислоты, витаминов группы В а также витамина Е — одного из самых главных антиоксидантов. Польза миндаля ощутима при мочекаменной болезни: он помогает выводу песка из почек. Также орех нормализует работу печени и селезенки, выводит желчь из организма, очищает кровь, обладает противосудорожными свойствами, понижает подверженность стрессам и бессоннице.





Пекан. Орехи пекан богаты полезными пищевыми волокнами, снижающими уровень вредного холестерина в крови и улучшающими здоровье сердца и сосудов. В этих орехах содержится олеиновая кислота, которая в сочетании с фенольными антиоксидантами предотвращает нежелательное окисление липидов крови, тем самым защищая от болезни коронарных артерий, инсультов, ишемической болезни.





Кедровые орехи. Их выделяет чрезвычайно высокая доля полиненасыщенных жирных кислот, благодаря которым улучшается состояние сердца. За счет высокого содержания витаминов B-группы и триптофана кедровые орехи помогают устранять последствия усталости, стресса, нервного перенапряжения и проявляют другие антидепрессивные эффекты.





Бразильский орех. Главный плюс — высокий уровень селена, минерала, который зарекомендовал себя как уничтожитель свободных радикалов в крови. Селен также хорош для повышения уровня тестостерона, поэтому бразильский орех нередко называется «мужским». Женщины, употребляя продукты с селеном, молодеют: этот микроэлемент заметно улучшает состояние кожи.





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