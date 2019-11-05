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Как отличить грипп от ОРВИ и почему прививка – главный способ профилактики рассказала врач-иммунолог Гродненской городской поликлиники №3 Ольга Немеро

06.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Как отличить грипп от ОРВИ и почему прививка – главный способ профилактики рассказала врач-иммунолог Гродненской городской поликлиники №3 Ольга Немеро

– Часто люди путают грипп с ОРВИ. Как отличить два заболевания?
 
– Простуда имеет бактериальную природу, а грипп – серьезная вирусная инфекция. Это два разных состояния, которые требуют разного лечения.
 
Основная угроза гриппа в осложнениях. На фоне недуга часто развиваются пневмония, поражения сердца, сосудов, заболевания нервной системы. Особенно опасен грипп для маленьких детей, пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей. Начинается заболевание остро. Тяжесть болезни зависит от общего состояния здоровья и возраста. Первый признак гриппа – повышение температуры и сильная слабость. Также больного беспокоит сухой кашель, головная боль, ломота в мышцах, костях, суставах.
 
Простудные же инфекции чаще начинаются с насморка и болей в горле. Грипп, как правило, протекает с фебрильной температурой до 39°С, а инфекции из группы ОРВИ могут ограничиться подъемом ртутного столбика до 37,5°С.
 
– Что повышает риски заболевания гриппом?
 
– Когда иммунитет человека снижается, вирус активизируется – внедряется в слизистые, размножается там, выделяет токсины и продукты обмена, развивается заболевание. Одним из главных факторов, значительно снижающих иммунитет, является переохлаждение. В зоне риска люди, страдающие хроническими воспалительными заболеваниями органов полости рта, например, хроническим тонзиллитом или фарингитом. Важно укреплять иммунитет и заранее заботиться о вакцинации.
 
Как отличить грипп от ОРВИ и почему прививка – главный способ профилактики рассказала врач-иммунолог Гродненской городской поликлиники №3 Ольга Немеро
– Можно ли не заразиться гриппом, находясь в контакте с больным?
 
– Самый распространенный путь передачи инфекции – воздушно-капельный.  Возможен и бытовой – через предметы обихода. При кашле, чихании, разговоре из носоглотки больного или вирусоносителя выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты с болезнетворной микрофлорой, в том числе с вирусами гриппа. Вокруг образуется зараженная зона с максимальной концентрацией аэрозольных частиц. Дальность их рассеивания – 2-3 метра. Поэтому по возможности нужно изолировать больного человека от здоровых членов семьи, при контакте держать дистанцию и пользоваться маской, регулярно проветривать комнату. Но даже это не дает стопроцентной гарантии тому, что не произойдет заражение.
 
– Существуют ли какие-то альтернативные меры профилактики гриппа, помимо вакцинации?
 
– Вакцинация – это единственный научно обоснованный и эффективный способ профилактики гриппа. Вирус, содержащийся в вакцине, стимулирует организм к выработке антител, которые предотвращают размножение вирусов и инфицирование клетки. Благодаря этому заболевание можно предупредить. Вакцинацию рекомендуется проводить осенью, так как эпидемия гриппа приходится чаще всего на ноябрь-март.
 
– Почему прививку от гриппа нужно делать каждый год?
 
– Вирус постоянно мутирует, меняя структуру поверхностных антигенов, и наша иммунная система не узнает их. После вакцинации или перенесенной болезни в организме формируются защитные антитела, однако они сохраняются около полугода, а затем разрушаются. Когда в  следующем году приходит новый вариант вируса, то он вновь застает нашу иммунную систему врасплох, и мы снова болеем. Поэтому Всемирная организация здравоохранения по результатам анализа циркуляции вируса гриппа дает рекомендации по антигенному составу вакцины на каждый эпидсезон.
 
Как отличить грипп от ОРВИ и почему прививка – главный способ профилактики рассказала врач-иммунолог Гродненской городской поликлиники №3 Ольга Немеро
 
– Где и как можно пройти вакцинацию?
 
– Привиться можно в любой поликлинике по месту жительства бесплатно российской вакциной «Гриппол плюс» или платно вакцинами французского и нидерландского производства «Ваксигрипп» и «Инфлювак».
 
В плане эффективности, качества и безопасности все вакцины одинаково хороши, потому что требования, предъявляемые к качеству противогриппозных вакцин одинаковы для всех.
 
– Много ли противопоказаний к вакцинации?
 

– Прививаться от гриппа нельзя только в период простуды или обострения каких-либо хронических заболеваний. Также важно запомнить, что прививку нельзя делать людям с аллергией на куриный белок. В этом году прививочная кампания будет длиться до 1 декабря. Но иммунитет к антигенам вируса вырабатывается около двух недель. К тому же если человек уже является носителем вируса, то вакцинация не поможет остановить болезнь. Поэтому лучше не затягивать и сделать прививку заранее, обезопасив себя и своих близких.

Анна РАДЮК
https://grodnonews.by
 
 
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– Часто люди путают грипп с ОРВИ. Как отличить два заболевания?   – Простуда имеет бактериальную природу, а грипп – серьезная вирусная инфекция. Это два разных...
 
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