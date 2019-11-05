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Названа серьезная опасность опавшей листвы для аллергиков

06.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Названа серьезная опасность опавшей листвы для аллергиков

Фотосессии с опавшими листьями могут быть опасными для здоровья аллергиков, сообщила РИАМО иммунолог, аллерголог Инесса Морган. По ее словам, такая листва содержит споры плесени. 

Микроскопические грибки выглядят как черные точки. От плесени у аллергиков может начаться негативная реакция. 

«Сейчас все начинают устраивать фотосессии с опавшими листьями. Лежат в них, делают себе из них венки. А на следующий день им становится плохо, и они приходят к врачу», – сказала Морган. Она посоветовала не прекращать прием необходимых лекарств в осенний период. 

Кроме того, она отметила, что из-за теплой погоды в Московском регионе зацвели некоторые растения, но их пыльца сейчас не опасна для аллергиков. 

Ранее сообщалось, что аллергию вызывают деревья «мужского пола». Специалисты уверяют, что деревья, как и многие другие растения, в отличие от биологических характеристик еще имеют половое разделение. 

mir24.tv
 
 
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Фотосессии с опавшими листьями могут быть опасными для здоровья аллергиков, сообщила РИАМО иммунолог, аллерголог Инесса Морган. По ее словам, такая листва...
 
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