Названа серьезная опасность опавшей листвы для аллергиков

Источник материала: Вороновская газета





Фотосессии с опавшими листьями могут быть опасными для здоровья аллергиков, сообщила РИАМО иммунолог, аллерголог Инесса Морган. По ее словам, такая листва содержит споры плесени.

Микроскопические грибки выглядят как черные точки. От плесени у аллергиков может начаться негативная реакция.

«Сейчас все начинают устраивать фотосессии с опавшими листьями. Лежат в них, делают себе из них венки. А на следующий день им становится плохо, и они приходят к врачу», – сказала Морган. Она посоветовала не прекращать прием необходимых лекарств в осенний период.

Кроме того, она отметила, что из-за теплой погоды в Московском регионе зацвели некоторые растения, но их пыльца сейчас не опасна для аллергиков.

Ранее сообщалось, что аллергию вызывают деревья «мужского пола» . Специалисты уверяют, что деревья, как и многие другие растения, в отличие от биологических характеристик еще имеют половое разделение.

mir24.tv