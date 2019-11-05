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Названа серьезная опасность опавшей листвы для аллергиков
06.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Фотосессии с опавшими листьями могут быть опасными для здоровья аллергиков, сообщила
Микроскопические грибки выглядят как черные точки. От плесени у аллергиков может начаться негативная реакция.
«Сейчас все начинают устраивать фотосессии с
Кроме того, она отметила, что из-за теплой погоды в Московском регионе зацвели некоторые растения, но их пыльца сейчас не опасна для аллергиков.
Ранее сообщалось, что
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Фотосессии с опавшими листьями могут быть опасными для здоровья аллергиков, сообщила РИАМО иммунолог, аллерголог Инесса Морган. По ее словам, такая листва...
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