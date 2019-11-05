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КАК ЗАЩИТИТЬ СУСТАВЫ В МЕЖСЕЗОНЬЕ
06.11.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Артроз — процесс разрушения хрящей сустава, в результате которого ухудшается его подвижность и эластичность. Нередко это вызвано сосудистыми заболеваниями, которые развиваются при гипертонии, варикозе, атеросклерозе, диабете и пр.
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Артроз — процесс разрушения хрящей сустава, в результате которого ухудшается его подвижность и эластичность. Нередко это вызвано сосудистыми заболеваниями,...
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