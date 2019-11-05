КАК ЗАЩИТИТЬ СУСТАВЫ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

Источник материала: Кричевская жизнь

Артроз — процесс разрушения хрящей сустава, в результате которого ухудшается его подвижность и эластичность. Нередко это вызвано сосудистыми заболеваниями, которые развиваются при гипертонии, варикозе, атеросклерозе, диабете и пр.

Что происходит в промозглую погоду? Иммунная защита организма ослабевает, кровоснабжение меняется, обменные процессы в суставах нарушаются, мышцы рефлекторно зажимаются. Вещества, которые обуславливают прочность хряща, разрушаются быстрее, чем образуются. В результате сустав не получает должного питания. Все это создает предпосылки для развития и обострения воспаления.

Чтобы этого не случилось, нужно заранее побеспокоиться о здоровье своих суставов. Вот несколько советов, как это сделать:

Держите ноги и тело в тепле!

Не падайте. Одно неловкое движение — и можно растянуться.

Тренируйте суставы. При нехватке движения замедляется циркуляция крови, и сустав не получает необходимого ему питания.

Не перегружайте суставы.

Держите вес. Лишние килограммы очень нагружают суставы и осложняют их работу.

Замерз — согрейся!

Подпитайте суставы!

Осенью и весной можно принимать различные витаминные комплексы и пищевые добавки. В их состав обычно входит глюкозамин, который является важным компонентом в структуре суставных хрящей. Он синтезируется в организме человека естественным путем, но с возрастом способность к синтезу существенно снижается. Кроме того, очень положительно влияют на состояние суставов жирные кислоты omega-3.

Берегите себя и будьте здоровы!

Н.Сакович,

фельдшер-валеолог.