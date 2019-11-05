ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КАК ЗАЩИТИТЬ СУСТАВЫ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

06.11.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Артроз — процесс разрушения хрящей сустава, в результате которого ухудшается его подвижность и эластичность. Нередко это вызвано сосудистыми заболеваниями, которые развиваются при гипертонии, варикозе, атеросклерозе, диабете и пр.
Что происходит в промозглую погоду? Иммунная защита организма ослабевает, кровоснабжение меняется, обменные процессы в суставах нарушаются, мышцы рефлекторно зажимаются. Вещества, которые обуславливают прочность хряща, разрушаются быстрее, чем образуются. В результате сустав не получает должного питания. Все это создает предпосылки для развития и обострения воспаления.
Чтобы этого не случилось, нужно заранее побеспокоиться о здоровье своих суставов. Вот несколько советов, как это сделать:
Держите ноги и тело в тепле!
Не падайте. Одно неловкое движение — и можно растянуться.
Тренируйте суставы. При нехватке движения замедляется циркуляция крови, и сустав не получает необходимого ему питания.
Не перегружайте суставы.
Держите вес. Лишние килограммы очень нагружают суставы и осложняют их работу.
Замерз — согрейся!
Подпитайте суставы!
Осенью и весной можно принимать различные витаминные комплексы и пищевые добавки. В их состав обычно входит глюкозамин, который является важным компонентом в структуре суставных хрящей. Он синтезируется в организме человека естественным путем, но с возрастом способность к синтезу существенно снижается. Кроме того, очень положительно влияют на состояние суставов жирные кислоты omega-3.
Берегите себя и будьте здоровы!
Н.Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Артроз — процесс разрушения хрящей сустава, в результате которого ухудшается его подвижность и эластичность. Нередко это вызвано сосудистыми заболеваниями,...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
10 самых полезных орехов для здоровья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика