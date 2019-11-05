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В Беларуси с начала 2019 года зафиксировано почти 200 случаев кори

06.11.2019 16:07 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси с начала 2019 года зафиксировано почти 200 случаев кори
Фото из открытых источников

В Беларуси стабильная ситуация с заболеванием корью. За последние три недели такие случаи не фиксировались. Об этом сообщил заведующий отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир ПАШКОВИЧ.

В Беларуси с начала 2019 года зафиксировано почти 200 случаев кори Как узнать, есть ли у вас иммунитет к кори?

В целом в 2019 году было зарегистрировано 199 случаев кори. Больше всего – в Гродненской области (более 50). При этом подавляющее количество заболевших привезли болезнь из-за границы. По словам специалиста, благодаря вакцинации населения местные случаи заболевания в стране не выявляются, лишь завозные и связанные с ними.

Отметим, что в европейском регионе продолжается рост заболеваемости. Больше всего случаев в Украине (более 54 тыс.), Казахстане (около 9 тыс.), Грузии (почти 4 тыс.), России (почти 3 тыс.), Турции (более 2 тыс.).

Владимир Пашкович советует, тем, кто выезжает за пределы страны и не знает своего прививочного анамнеза, обратиться в поликлинику для его уточнения и при необходимости вакцинироваться. Если по возвращении из страны, где были случаи кори, появляются симптомы заболевания (как правило, это сыпь, кашель, конъюнктивит), нужно обратиться в больницу.

 
 
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При этом новые случаи болезни за последние три недели не фиксировались.
 
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