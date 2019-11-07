С начала года в Пинском районе выявлено 11 случаев ВИЧ-инфекции

Источник материала: Полесская правда



СПИД – болезнь без возраста. Об этом, а также о работе по выполнению подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы шла речь на заседании координационного совета райисполкома по профилактике ВИЧ-инфекции и венерических заболеваний, которое состоялось на минувшей неделе под руководством заместителя председателя райисполкома Д.Г. Полховского.

За весь период наблюдения зарегистрировано 123 случая ВИЧ-инфекции в 55 населенных пунктах Пинского района, расположенных на территории 24-х сельсоветов. На 1 октября 2019 года людей, живущих с ВИЧ, – 90. За январь-сентябрь этого года было выявлено 11 случаев ВИЧ-инфекции. Заражение произошло в результате гетеросексуального контакта. Причем все носители вируса являются людьми пенсионного возраста. Как пояснил специалист, их заражение произошло много лет назад, а сейчас стали проявляться клинические признаки заболевания. Поэтому обследование на ВИЧ-СПИД необходимо проходить в любом возрасте при малейшем подозрении на вирус.

Среди ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины (77), женщин – 46. В большинстве своем это люди старше 40 лет – 40 случаев. Наименьшее количество ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 20-24 года – 11 случаев. Основной путь инфицирования – беспорядочные половые связи – 87 случаев. На инъекционный путь приходится 36 случаев.

Информацию о мероприятиях, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции, представили отдел по образованию Пинского райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, райком ОО «БРСМ», территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района.

Выступающие отмечали, что профилактическая работа проводится постоянно. К примеру, психолог ТЦСОН Пинского района работает с людьми, вернувшимися из мест лишения свободы, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Налажено сотрудничество с общественными организациями «Позитивное движение» и «Матери против наркотиков».

Особо остановились на работе Молотковичского сельсовета, на территории которого проживает 4 980 человек и зарегистрировано 16 ВИЧ-инфицированных. Председатель сельисполкома А.А. Курильчик отметил, что на территории сельсовета волонтеры Молотковичской СШ ведут профилактическую работу среди сверстников по проблеме ВИЧ-СПИД, разъяснительную работу с населением организуют сотрудники Молотковичской амбулатории врача общей практики.

Подводя итоги заседания координационного совета, Д.Г. Полховский отметил, что профилактическая работа должна иметь практическую направленность. То есть необходимо увеличивать количество обследуемых лиц из групп риска и не только, предлагать покупать экспресс-тесты, напоминать об анонимности обследования. Также стоит усилить работу со стороны территориального центра соц-обслуживания населения, поликли-ники, сельсоветов, учитывая тот факт, что все новые случаи ВИЧ-инфекции были выявлены у людей пенсионного возраста.

Инна УРБАНОВИЧ

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