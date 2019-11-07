ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врачи назвали идеальный завтрак

08.11.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Врачи назвали идеальный завтрак

Хороший завтрак – залог здоровья и хорошего продуктивного дня. Медики рассказали, каким должен быть идеальный завтрак.

Для начала откажитесь есть по утрам такие продукты, как йогурт, хлопья, соленое и острое. Все это пагубно воздействует на желудок, если употреблять на пустой желудок.

Если на завтрак вы предпочитаете съедать несколько бутербродов, то отдавайте свое предпочтение цельнозерновому хлебу и натуральному мясу вместо колбасы.

Люди с активным образом жизни вполне могут позволить себе позавтракать жареными яйцами с беконом.

Но идеальный завтрак для любого человека, по мнению многих медиков, должен включать в себя белки и углеводы: блюда из творога, вареные яйца, немного рыбы, мяса или птицы вместе с салатом, каша.

А вот свежевыжатые соки и смузи лучше заменить на воду, чай и кофе.

Источник:белновости

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хороший завтрак – залог здоровья и хорошего продуктивного дня. Медики рассказали, каким должен быть идеальный завтрак. Для начала откажитесь есть...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
С начала года в Пинском районе выявлено 11 случаев ВИЧ-инфекции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика