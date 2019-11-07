Врачи назвали идеальный завтрак

Источник материала: Газета Авангард





Хороший завтрак – залог здоровья и хорошего продуктивного дня. Медики рассказали, каким должен быть идеальный завтрак.

Для начала откажитесь есть по утрам такие продукты, как йогурт, хлопья, соленое и острое. Все это пагубно воздействует на желудок, если употреблять на пустой желудок.

Если на завтрак вы предпочитаете съедать несколько бутербродов, то отдавайте свое предпочтение цельнозерновому хлебу и натуральному мясу вместо колбасы.

Люди с активным образом жизни вполне могут позволить себе позавтракать жареными яйцами с беконом.

Но идеальный завтрак для любого человека, по мнению многих медиков, должен включать в себя белки и углеводы: блюда из творога, вареные яйца, немного рыбы, мяса или птицы вместе с салатом, каша.

А вот свежевыжатые соки и смузи лучше заменить на воду, чай и кофе.

Источник:белновости