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Медики перечислили полезные свойства яблок

08.11.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Медики перечислили полезные свойства яблок

Яблоки являются бюджетным способом укрепить здоровье в осенний период.

Какие полезные свойства выделяют специалисты:

1. При помощи научных экспериментов удалось установить, что употребление яблок прекрасно отражается на состоянии органов дыхательной системы. Прекрасный продукт для курильщиков, поскольку восстанавливает легкие.

2. Отличный способ насытить организм антиоксидантами, которые выводят токсины и прочие вредные вещества.

Регулярное употребление яблок позволяет сохранить молодость на долгие годы.

3. Благодаря уникальному составу, яблоки улучшают микрофлору кишечника и способствуют ускорению процесса избавления от лишнего веса.

4. Яблоки красного цвета помогают укрепить сосуды.

5. Источник ценных витаминов и питательных веществ

Источник: белновости

 
 
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Яблоки являются бюджетным способом укрепить здоровье в осенний период. Какие полезные свойства выделяют специалисты: 1. При помощи научных...
 
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