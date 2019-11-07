Брусника помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови

Источник материала: Вороновская газета





В бруснике содержатся крайне полезные для организма вещества.

О том, что употребление брусники снижает уровень холестерина и сахара в крови, сообщили ученые из Университета Тампере.

В бруснике содержатся крайне полезные для организма вещества — ресвератрол, кверцетин, кемферол, проантоцианидины. Возможно, с их действием связана способность брусники снижать повышенные концентрации холестерина и сахара в крови, допускают финские специалисты, изучавшие свойства ягоды. В своем исследовании они сделали вывод, что брусника может влиять на организм гораздо более существенно, чем считалось ранее. В частности, ягода способствует уменьшению воспалительных процессов и стимулирует обмен веществ

Учеными был проведен эксперимент на мышах, поделенных на две группы. В одной животных кормили жирами и углеводам, в другой дополнительно к корму давали бруснику в виде порошка.

В результате животные, получавшие бруснику, медленнее набирали вес, а воспаление в их организме было менее интенсивным, чем у мышей в первой группе. Кроме того, брусника улучшила показатели холестерина и сахара в крови животных, которые ее ели.

Теперь специалистам предстоит выяснить, какие компоненты брусники дают столь позитивный эффект.