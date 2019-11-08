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С чем стоит есть творог: самые полезные сочетания творога с иными продуктами

09.11.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С чем стоит есть творог: самые полезные сочетания творога с иными продуктами

Творог – это необычайно полезный и вкусный продукт, однако его очень важно сочетать с правильными продуктами, чтобы раскрыть все полезные вещества.

Эксперты в области кулинарии рассказали, о самых полезных сочетаниях этого продукта.

Довольно популярное сочетание – творог и фрукты. Идеальными фруктами для творога являются такие ягоды, как черешня или клубника.

Очень хорошо совмещать яблоки и бананы. Кстати, из всех этих ингредиентов получается очень вкусный, воздушных молочный десерт.

Вторая вариация – творог и овощи.

Прекрасный тандем получается из творога и помидор, особенно, в салатах.

Кроме того, кисломолочный продукт можно употреблять с луком, зеленью, болгарским перцем и даже огурцами.

Третий вариант – творог и мед. Особенно полезно это блюдо в момент простуды, но увлекаться им не стоит, так как мед весьма калориен.

Четвертый способ – творог и сметана.

Они отлично дополняют друг друга, как по полезным свойствам, так и по вкусу.

И последнее сочетание творог и орехи.

Вполне вероятно, вы знаете, что в орехах имеется множество полезных микроэлементов, а также калорий, поэтому желательно не переусердствовать.

Кстати, ферменты, которые в них содержаться, помогают усваиваться кальцию.

Источник: белновости

Фото: Pixabay

 
 
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Творог – это необычайно полезный и вкусный продукт, однако его очень важно сочетать с правильными продуктами, чтобы раскрыть все полезные вещества. ...
 
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