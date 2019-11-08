Полезное удовольствие: 5 главных свойств кофе

Источник материала: Вороновская газета





В 1991 году ВОЗ назвала кофе потенциальным канцерогеном, но спустя почти 30 лет ситуация изменилась. Сейчас все чаще говорится о том, ч то кофе полезен, если употреблять его в разумных количествах . Давайте разберемся, какие свойства напитка могут нам помочь.

1. Кофе снижает риск некоторых видов рака

В нем содержится более тысячи компонентов, многие из которых обладают противовоспалительным и противоопухолевым эффектом. Кофе связан со снижением риска развития меланомы и лейкемии, а также рака простаты и матки. Исследование университета Южной Калифорнии также показало, что у кофеманов на 26% ниже риск развития рака кишечника.

2. Кофе может защитить от диабета второго типа

Причем как его обычная форма, так и напиток без кофеина. И чем больше пьете кофе, тем меньше рисков заполучить диабет. Но! Могут появиться проблемы со сном и мигрени, если пить больше 4 чашек по 250 мл в день (и речь идет не об эспрессо, конечно). Благоприятный эффект кофе обусловлен наличием в нем хрома, который помогает всасыванию инсулина в кровь.

3. Кофе снижает риск болезни Альцгеймера

Кофеин помогает мозгу работать лучше. Пока на этот счет есть лишь несколько исследований людей за 2−4 года, где видна связь между уровнем кофеина в крови и развитием деменции.

4. Кофе защищает сердце

Много лет людям с нарушениями сердечного ритма рекомендовали не пить кофе. Но оказалось, что этот напиток снижает частоту фибрилляции предсердий на 13%. Кроме того, кофеманы на 19% меньше рискуют получить сердечный приступ и на 30% — инфаркт, чем те, кто не пьет кофе.

5. Кофе может продлить жизнь

Оказывается, те, кто пьет 4 чашки кофе в день, вообще отодвигают смерть от многих причин, включая сердечную недостаточность и рак. Исследование на эту тему было опубликовано в European Journal of Epidemiology в 2016 году и, конечно, не может не радовать любителей этого напитка.

popmech.ru