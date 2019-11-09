Недоношенные дети: что нужно знать родителям

Источник материала: Полесская правда



Какой ребенок считается недоношенным, как ухаживать за таким ребенком? На эти и другие вопросы корреспондента pinsknews.by ответила врач-педиатр Пинской детской поликлиники С.А. Емельянович:

– Малыш, который родился после 22 и до 37 недели беременности и весит меньше 2,5 килограммов, считается недоношенным.

Если младенец появляется на свет до 28 недели и весит всего 500-1000 гр, масса его тела считается экстремально низкой. Ребенок от килограмма до полутора килограммов, рожденный до 31 недели, относится к детям с очень низкой массой тела; а малыш от 1500 до 2500 гр, родившийся до 31 недели, относится к детям с низкой массой тела.

Основные системы организма — дыхательная, сердечно -сосудистая и терморегулирующая, у недоношенных детей созревают дольше, чем у детей, рожденных в срок, поэтому почти сразу же после родов таких младенцев забирают от матери в кювез. Дети, рожденные до срока, могут выжить, хотя еще не умеют дышать и есть. Медицина дает надежду родителям и помогает малышам.

Недоношенные дети требуют специального ухода и врачебного наблюдения. Новорожденные с малой массой тела, рожденные в срок, считаются детьми с задержкой внитриутробного развития.

Как выхаживают детей, рожденных раньше срока?

Сначала ребенка помещают в транспортный инкубатор и подключают к аппарату ИВЛ, затем переводят в отделение реанимации, где малышом занимаются неонатологи, реаниматологи, неврологи и особые медицинские неонатальные сестры.

Ребенка кладут в кювез, вентилируют его легкие, подключают лампы фототерапии. В реанимационной медики стараются создать такие условия, как будто ребенок все еще находится в животе матери: кювезы накрывают специальными одеялами, не пропускающими звуки, писк аппаратуры уменьшают, медики приглушают свет и стараются не разговаривать в голос, находясь рядом с ребенком.

К чему готовиться родителям недоношенных детей?

В первую очередь, к тому, что за здоровьем и развитием ребенка нужно будет следить особенно внимательно. Все новорожденные требуют повышенной заботы, но дети, рожденные сильно раньше срока, первые несколько лет будут постоянно находиться под наблюдением врачей. Медики предупредят родителей о сложностях, с которыми, возможно, столкнется малыш. У недоношенных детей возможны проблемы с дыханием, пищеварением, нервной системой, нарушением зрения и слуха, ДЦП, гидроцефальный и судорожный синдромы, астигматизм, глаукома, отслоение сетчатки. Также у таких малышей может быть ядерная желтуха из-за недостаточно развитых функций печени и ряд других сложностей, зависящих от срока появления ребенка на свет.

Это не значит, что у всех недоношенных детей обязательно будут проблемы со здоровьем, но так как риск высок, наблюдение педиатра, кардиолога, невролога, офтальмолога и других специалистов очень важно.

Кроме того, матери малыша нужно быть готовой к тому, что ее выпишут из роддома без ребенка и она будет приходить к нему в обозначенные часы и приносить сцеженное молоко. В этот сложный период женщине нужна поддержка. Обычно женщина чувствует: одиночество, разочарование, печаль, горе, гнев и бессилие, потерю, вину, тревогу, страх.

Маме плохо от того, что роды прошли не так, как она мечтала, что ребенка нельзя забрать домой, что соседки по палате выписываются с малышом, в то время как ее собственный ребенок находится в реанимации и она вынуждена ехать домой одна. Эти чувства естественны в сложившейся ситуации, и семья имеет на них право.

Как ухаживать за младенцем дома?

Первый месяц ребенок будет много спать. Большинство детей, рожденных раньше срока, набирают силы во сне, поэтому могут спать до 22 часов в сутки. Родители беспокоятся, но в таком количестве сна нет ничего страшного. Через месяц малыш уже окрепнет, станет больше бодрствовать и начнет вести себя, как все остальные младенцы: мучиться от колик, не спать и вести себя более активно. Важно помнить, что спящему ребенку нужна еда, поэтому в первое время кормить недоношенного малыша лучше не по требованию, а с периодичностью, которую укажет врач.

Кормить малыша лучше всего грудным молоком (если такой возможности по какой-то причине нет, смесь должен подобрать педиатр). Система пищеварения у недоношенных младенцев еще не зрелая и сосательный рефлекс может быть слабым, поэтому кормить их надо часто, но небольшими порциями.

Очень удобно прикладывать ребенка к груди из подмышки, это поможет малышу захватить сосок и даст поддержку плечикам и шее. Удобно кормить малыша на специальной подушке для кормления.

Чтобы малыш удержал сосок во рту, можно поддерживать большим и указательным пальцами щечки, средний палец подкладывать под подбородок, а мизинцем и безымянным придерживать грудь.

Детям больше 2500 кг нужно съедать за сутки 150 мл. молока на килограмм веса. Ребенок, весивший при рождении менее 2500 г, в первые сутки должен получить 60 мл молока, затем общий объем увеличивается на 20 мл на каждый килограмм веса ежедневно до тех пор, пока суточная порция не составит 200 мл.

Если ребенок прибавляет в весе, значит, все хорошо.

Купать недоношенного малыша можно так же, как и рожденного в срок, если ребенок набрал 1000 гр. Нужно следить, чтобы температура воды была 37–37,5ºС.

Закаливать ребенка не надо, терморегуляция еще не налажена.

Гулять можно с разрешения врача, но температура на улице при прогулках не должна быть ниже -10ºС.

Прививать недоношенных малышей нужно по графику, если врачи не говорят иное и не дают медицинского отвода от прививок.