В Пинске во время акции каждый желающий сможет пройти тест на риск развития сахарного диабета

Источник материала: Полесская правда

Как рассказала корреспонденту pinsknews.by рассказала врач-валеолог УЗ «Пинская центральная поликлиника» Алла Войтович, 14 ноября с 9.00. до 12.00 в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы против диабета, в филиале «Городская поликлиника № 1» УЗ «Пинская центральная поликлиника» в кабинете № 136 и УЗ «Пинская центральная поликлиника» в кабинете № 112 всем желающим будет предложено определение сахара в крови (натощак), измерение АД, расчет индекса массы тела с выдачей информационно-образовательного материала.

В этот же день на телефонах «горячей линии» будут дежурить специалисты, которые ответят на вопросы, связанные с профилактикой и лечением сахарного диабета:

Горегляд Татьяна Викторовна , детский врач-эндокринолог филиала «Пинская детская поликлиника» УЗ «Пинская детская больница» с 13.00 до 15.00 по телефону 65-15-46;

, детский врач-эндокринолог филиала «Пинская детская поликлиника» УЗ «Пинская детская больница» с 13.00 до 15.00 по телефону 65-15-46; Невдах Елена Ивановна, врач-эндокринолог, заведующий эндокринологическим отделением УЗ «Пинская центральная поликлиника» с 15.00 до 17.00 по телефону 32-42-56.

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