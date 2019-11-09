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Пять повседневных привычек, которые разрушают иммунитет

10.11.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Пять повседневных привычек, которые разрушают иммунитет

Исследователи выделяют ряд повседневных привычек, которые вредят иммунной системе организма. Чтобы сохранить крепкое здоровье, их следует избегать.

1. Неправильное питание

Чрезмерное употребление вредной еды (картофеля фри, чипсов, шоколада) провоцирует недостаток важных питательных веществ в организме. Результаты исследования из Университета Бонна показали: иммунитет реагирует на питание с высоким содержанием жиров и калорий так же, как на бактериальную инфекцию. Подобная реакция влечет развитие сосудистых заболеваний или диабета 2-го типа.

2. Недостаток сна

Неоднократные исследования свидетельствуют о том, что организм людей с постоянным недосыпом имеет пониженную способность вырабатывать необходимые антитела.

3. Переохлаждение ног

При переохлаждении ног тело пытается защититься от дальнейшей потери тепла и для этого сужает все кровеносные сосуды. Из-за этого кровь начинает плохо поступать в важные для защиты организма слизистые оболочки. В результате организм становится более уязвимым, и болезнетворным вирусам легче атаковать иммунную систему.

4. Курение

Эта вредная привычка повреждает в бронхах реснички, которые выполняют функцию сбора «мусора» в наших легких. Зачастую у курильщиков период выздоровления в случае простудных заболеваний длится дольше.

5. Алкоголь

Спиртные напитки снижают иммунную защиту. Исследователи из Университета Лояла в Чикаго установили, что спустя несколько часов после употребления алкоголя в организме вырабатывается меньше иммунных клеток и естественных клеток-киллеров.

Источник: ОНТ

 
 
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Исследователи выделяют ряд повседневных привычек, которые вредят иммунной системе организма. Чтобы сохранить крепкое здоровье, их следует избегать....
 
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