ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Напитки на ночь, которые помогут очистить печень и сбросить лишний вес

11.11.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Напитки на ночь, которые помогут очистить печень и сбросить лишний вес

Печень проводит большую работу, очищая организм от токсинов и сжигая лишний жир. Если на ночь употреблять правильные напитки, ее работа улучшится, в дополнение человек может сбросить лишний вес. Напитки, приготовленные на основе трав, помогают очистить печень. Когда человек спит, печень работает на всю мощь, выводя вредные вещества. Чтобы ей помочь работать, на ночь можно выпивать напитки, которые имеют оздоровительный эффект. 

1. Настой ромашки


Напиток быстро усваивается организмом, всасывая его полезные вещества. Имея противовоспалительные и успокаивающие свойства, он благотворно влияет на нервную систему. Сон ночью будет крепким и спокойным. Приготовить напиток из ромашки просто. Взять 1 стакан воды, который нужно прокипятить. Выключить огонь и добавить 1 столовую ложку ромашки. Дать постоять 10 минут, и напиток готов к употреблению. Для лучшего эффекта его нужно пить на протяжении 14 дней.

2. Напиток с лимоном

Утром выпитая вода с лимоном запускает работу организма. Но если его выпить на ночь, результат будет не хуже. Лимон помогает печени очищать органы от шлаков. На ночь такой напиток лучше делать горячим.

3. Чай с лимоном и имбирем

Сочетание этих продуктов поможет организму сжигать быстрее лишние калории. Лимон насытит организм витамином С и будет защищать от простудных заболеваний. Он не только поднимет иммунитет человека, но и поможет снять отеки в брюшной полости. Имбирь улучшит обменные процессы, которые помогут исчезнуть лишнему весу.

4. Напиток из мяты

Мята положительно влияет на нервную систему и способствует пищеварению. Улучшая работу пищеварительного тракта, из организма быстрее выводятся непереработанные отходы.Напиток нужно употреблять перед самым сном, после того как он настоится. Достаточно будет взять 2 столовых ложки мяты на стакан воды и прокипятить 2 минуты. Чтобы добиться результата, его нужно пить 3 недели.

5. Овсянка

Отвар из зерен овса способен улучшить обмен веществ и повлиять на состав крови, которая лучше будет очищать печень. Отвар нужно готовить правильно, только тогда он принесет пользу. Взять 100 г зерен овса и очень хорошо промыть. Добавить к ним 1 литр воды, кипятить на медленном огне 20 минут. Дальше его необходимо укутать и дождаться, когда он остынет. Процеженный отвар пьют по 200 мл 3 раза в день. Пропить овсяной отвар нужно месяц, чтобы был результат. Отвар можно приготовить и в термосе. Для этого нужно 2 стакана овса залить 1 литром кипятка, затем дать постоять 12 часов. Пить по 150 мл 3 раза в день.

ОНТ

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Печень проводит большую работу, очищая организм от токсинов и сжигая лишний жир. Если на ночь употреблять правильные напитки, ее работа улучшится, в...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Пять повседневных привычек, которые разрушают иммунитет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика