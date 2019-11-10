Напитки на ночь, которые помогут очистить печень и сбросить лишний вес

Источник материала: Газета Авангард





Печень проводит большую работу, очищая организм от токсинов и сжигая лишний жир. Если на ночь употреблять правильные напитки, ее работа улучшится, в дополнение человек может сбросить лишний вес. Напитки, приготовленные на основе трав, помогают очистить печень. Когда человек спит, печень работает на всю мощь, выводя вредные вещества. Чтобы ей помочь работать, на ночь можно выпивать напитки, которые имеют оздоровительный эффект.

1. Настой ромашки





Напиток быстро усваивается организмом, всасывая его полезные вещества. Имея противовоспалительные и успокаивающие свойства, он благотворно влияет на нервную систему. Сон ночью будет крепким и спокойным. Приготовить напиток из ромашки просто. Взять 1 стакан воды, который нужно прокипятить. Выключить огонь и добавить 1 столовую ложку ромашки. Дать постоять 10 минут, и напиток готов к употреблению. Для лучшего эффекта его нужно пить на протяжении 14 дней.

2. Напиток с лимоном



Утром выпитая вода с лимоном запускает работу организма. Но если его выпить на ночь, результат будет не хуже. Лимон помогает печени очищать органы от шлаков. На ночь такой напиток лучше делать горячим.

3. Чай с лимоном и имбирем



Сочетание этих продуктов поможет организму сжигать быстрее лишние калории. Лимон насытит организм витамином С и будет защищать от простудных заболеваний. Он не только поднимет иммунитет человека, но и поможет снять отеки в брюшной полости. Имбирь улучшит обменные процессы, которые помогут исчезнуть лишнему весу.

4. Напиток из мяты



Мята положительно влияет на нервную систему и способствует пищеварению. Улучшая работу пищеварительного тракта, из организма быстрее выводятся непереработанные отходы.Напиток нужно употреблять перед самым сном, после того как он настоится. Достаточно будет взять 2 столовых ложки мяты на стакан воды и прокипятить 2 минуты. Чтобы добиться результата, его нужно пить 3 недели.

5. Овсянка



Отвар из зерен овса способен улучшить обмен веществ и повлиять на состав крови, которая лучше будет очищать печень. Отвар нужно готовить правильно, только тогда он принесет пользу. Взять 100 г зерен овса и очень хорошо промыть. Добавить к ним 1 литр воды, кипятить на медленном огне 20 минут. Дальше его необходимо укутать и дождаться, когда он остынет. Процеженный отвар пьют по 200 мл 3 раза в день. Пропить овсяной отвар нужно месяц, чтобы был результат. Отвар можно приготовить и в термосе. Для этого нужно 2 стакана овса залить 1 литром кипятка, затем дать постоять 12 часов. Пить по 150 мл 3 раза в день.