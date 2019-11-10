Телемедицина. Можно ли вылечиться в интернете?

Источник материала: Аргументы и факты

Однако для того, чтобы услуга теледоктора имела юридический вес и силу, и врач, и пациент должны сначала зарегистрироваться в ЕГИСЗ (Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения), а затем оформить свои отношения (пациент официально оплачивает виртуальный прием у врача), и только после этого общение врача с пациентом можно будет считать телеконсультацией. Если же доктор отвечает на вопросы страждущих без регистрации в ЕГИЗ и без оплаты, то такая деятельность не относится к разряду медицинских услуг, и он не несет юридической ответственности за свои советы. Пациент следует его рекомендациям на свой страх и риск.

Просвещайтесь, батенька!

Между тем существует огромное количество врачей (в том числе достаточно именитых), которые консультируют пациентов в социальных сетях. Но можно ли доверять таким советам?

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«Если пролистать ленту популярных в социальных сетях докторов, можно заметить, что большинство из них занимаются довольно полезным делом, которое в официальной медициной называется просветительством, — заявил на ежегодной международной конференции FUTURMED 2019 руководитель проекта «Здоровье Mail.Ru» Евгений Паперный. — В своих постах они доступно, бодро и весело излагают то, что им приходится годами втолковывать своим пациентам на приеме: почему нужно правильно питаться, заниматься спортом, контролировать давление, следить за уровнем сахара и холестерина в крови и т. д. А в тех редких случаях, когда вынуждены давать конкретные советы, обязательно напоминают о необходимости обратиться к своему лечащему врачу.

Надо сказать, что и пациенты обращаются к Инстаграм-врачам вовсе не за лечением. Большинство из них ищут информацию о своем заболевании и пытаются понять, как жить со своим диагнозом дальше.

«То, что ищут в интернете люди, можно было бы охарактеризовать как "услуги по снятию тревожности", — продолжает Евгений Паперный — Никто не хочет реальных ответов. Люди ждут подтверждения своих представлений и хотят, чтобы им сказали: делайте то, что вы делаете, и вам за это ничего не будет».

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А полечить?

Поиск доктора и собственно схемы лечения в интернете — довольно небольшой сегмент запросов. Однако, учитывая, что социальные сети сегодня охватывают 3,5 млрд пользователей, речь идет о большом количестве запросов. Так, одно из крупнейших медицинских сообществ «Найди своего доктора» — это порядка 2500 постов в месяц по запросу, около 1000 запросов чат-боту, что соответствует уровню клиники средней руки. А начиналась его история с междусобойчика в Фейсбуке.

«Если говорить об интернет-шарлатанстве, то нужно понимать, что оно никогда не возникает на пустом месте, — считает врач-невролог, автор серии книг «Модицина» Никита Жуков. — В странах с развитой медициной, где человек может быстро получить ответы на свои вопросы, никому не придет в голову искать медицинские советы в Инстаграме. Если пациент месяцами не может попасть к врачу — он ищет ответы там, где может. И это не его вина, а его проблема. Шарлатанство не является исключительно интернет-проблемой. Мошенников хватает и в офлайне. Это неприятная, но неотъемлемая часть жизни, с которой мы можем бороться только просвещением. А с этой задачей, как выяснилось, неплохо справляются интернет-врачи».