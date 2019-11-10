ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Телемедицина. Можно ли вылечиться в интернете?

11.11.2019 15:19 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Телемедицина. Можно ли вылечиться в интернете?
shutterstock.com

Однако для того, чтобы услуга теледоктора имела юридический вес и силу, и врач, и пациент должны сначала зарегистрироваться в ЕГИСЗ (Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения), а затем оформить свои отношения (пациент официально оплачивает виртуальный прием у врача), и только после этого общение врача с пациентом можно будет считать телеконсультацией. Если же доктор отвечает на вопросы страждущих без регистрации в ЕГИЗ и без оплаты, то такая деятельность не относится к разряду медицинских услуг, и он не несет юридической ответственности за свои советы. Пациент следует его рекомендациям на свой страх и риск. 

Просвещайтесь, батенька! 

Между тем существует огромное количество врачей (в том числе достаточно именитых), которые консультируют пациентов в социальных сетях. Но можно ли доверять таким советам? 

Телемедицина. Можно ли вылечиться в интернете?
«Диагностирую взглядом». Чем опасно лечение через Интернет
Подробнее

«Если пролистать ленту популярных в социальных сетях докторов, можно заметить, что большинство из них занимаются довольно полезным делом, которое в официальной медициной называется просветительством, — заявил на ежегодной международной конференции FUTURMED 2019 руководитель проекта «Здоровье Mail.Ru» Евгений Паперный. — В своих постах они доступно, бодро и весело излагают то, что им приходится годами втолковывать своим пациентам на приеме: почему нужно правильно питаться, заниматься спортом, контролировать давление, следить за уровнем сахара и холестерина в крови и т. д. А в тех редких случаях, когда вынуждены давать конкретные советы, обязательно напоминают о необходимости обратиться к своему лечащему врачу. 

Надо сказать, что и пациенты обращаются к Инстаграм-врачам вовсе не за лечением. Большинство из них ищут информацию о своем заболевании и пытаются понять, как жить со своим диагнозом дальше. 

«То, что ищут в интернете люди, можно было бы охарактеризовать как "услуги по снятию тревожности", — продолжает Евгений Паперный — Никто не хочет реальных ответов. Люди ждут подтверждения своих представлений и хотят, чтобы им сказали: делайте то, что вы делаете, и вам за это ничего не будет». 

Телемедицина. Можно ли вылечиться в интернете?
Доброго здоровьица. Врачи — о советах Геннадия Малахова
Подробнее

А полечить? 

Поиск доктора и собственно схемы лечения в интернете — довольно небольшой сегмент запросов. Однако, учитывая, что социальные сети сегодня охватывают 3,5 млрд пользователей, речь идет о большом количестве запросов. Так, одно из крупнейших медицинских сообществ «Найди своего доктора» — это порядка 2500 постов в месяц по запросу, около 1000 запросов чат-боту, что соответствует уровню клиники средней руки. А начиналась его история с междусобойчика в Фейсбуке. 

«Если говорить об интернет-шарлатанстве, то нужно понимать, что оно никогда не возникает на пустом месте, — считает врач-невролог, автор серии книг «Модицина» Никита Жуков. — В странах с развитой медициной, где человек может быстро получить ответы на свои вопросы, никому не придет в голову искать медицинские советы в Инстаграме. Если пациент месяцами не может попасть к врачу — он ищет ответы там, где может. И это не его вина, а его проблема. Шарлатанство не является исключительно интернет-проблемой. Мошенников хватает и в офлайне. Это неприятная, но неотъемлемая часть жизни, с которой мы можем бороться только просвещением. А с этой задачей, как выяснилось, неплохо справляются интернет-врачи».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закон о телемедицине предусматривает возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий и дистанционного наблюдения за...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Напитки на ночь, которые помогут очистить печень и сбросить лишний вес
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика