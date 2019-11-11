Нитраты в продуктах и здоровье человека

Источник материала: Асiповiцкi край

В СССР разговоры о нитратах пошли в 70-х годах — когда в Узбекистане произошло несколько массовых отравлений арбузами. И уже не секрет, что они имеют повышенную токсичность для человека.

Наибольшая доля поступления нитратов в организм происходит через употребление овощей, особенно ранних. Но и питьевая вода тоже может их содержать. С данной проблемой знакомы владельцы колодцев, но, по наблюдениям нашей лаборатории, с этим сталкиваются и владельцы скважин: в текущем году в двух артскважинах района обнаружены нитраты с превышением нормы и в 39 пробах — 14% от исследованных — воды колодцев.

Нами в августе-сентябре было исследовано 26 проб фруктов и овощей на содержание нитратов — в трех выявлено превышение допустимых уровней (арбуз и дыни). Есть подозрения — несите продукты на исследование.

Татьяна ОРЕХОВА, врач-лаборант УЗ «Осиповичский райЦГЭ».