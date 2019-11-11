В объятиях старика. Почему девушки выбирают немолодых мужчин

Источник материала: Аргументы и факты

Глядя на союзы, в которых ей чуть за двадцать, а ему пятый, а то и шестой десяток, сложно поверить, что речь идет о большой и чистой любви, скорее дело в солидном счете в банке. Что еще толкает девушек в объятия стариков, объясняет психолог Мария Меркулова.

Наталья Кожина, "АиФ": — Мария, почему некоторые девушки вступают в отношения или даже выходят замуж за мужчин, которые старше их в два, а то и три раза?

Мария Меркулова: — Начнем с того, что в нашей стране девочки в принципе начинают довольно рано хотеть замуж, это может быть подпитано воспитанием или примером собственных родителей. Многие уже в 20 лет мечтают о штампе в паспорте, хотя в Европе абсолютно иная картина, мысли о замужестве появляются там после тридцати. А каким должен быть супруг? Во-первых, обеспеченным, во-вторых, надежным, в-третьих, он должен иметь определенный социальный статус. Двадцатилетний парень вряд ли будет отвечать этим критериям, поэтому предпочтение отдается кандидату постарше, у которого и должность есть солидная, и хороший доход, квартира, машина, счет в банке и т. д. Так что первостепенная причина — желание выйти замуж за достойного спутника. Именно об этом думают некоторые девушки.

— Но далеко не все выходят замуж, некоторые просто живут с мужчинами, которые годятся им в отцы...

— Да, не все, но потенциально любая женщина, встречая подходящего кандидата, хочет выйти за него замуж, родить детей, вряд ли есть те, кто мечтает до глубокой старости находиться в неопределенном статусе сожительницы или любовницы. Однако боязнь остаться одной или лишиться каких-то бонусов от отношений со взрослым мужчиной не дает девушке выйти из них.

— Под бонусами вы подразумеваете красивую жизнь?

— Конечно. Сейчас она активно пропагандируется и в СМИ, и с помощью социальных сетей. Девочки в двадцать лет хвастаются в Instagram дорогими сумочками, машинами и квартирами, понятно, что их сверстницам тоже хочется иметь такой же достаток. А как его получить? Найти себе состоятельного мужчину, пусть и в годах. Это самый короткий путь к тому материальному благополучию, которого хочется достичь, к тому кругу общения, в котором хочется вращаться, и т. д. За счет этих внешних атрибутов девушка часто поднимает свою самооценку, хотя это неправильный путь.

— От девушек, которые состоят в отношениях с немолодыми мужчинами, часто можно услышать: «Я с ним, потому что он очень интересный». Как думаете, много правды в этих словах?

— Не думаю, что это первопричина, из-за которой они вошли в подобные отношения, но абсолютно точно — правда, в которую девушка сама верит. Если ты любишь получать новую информацию, узнавать новых людей, путешествовать и т. д., такой мужчина часто способен помочь удовлетворить такой запрос. Другое дело, что для этого вовсе не обязательно вступать в сексуальный контакт и выходить замуж за человека, который в три раза старше тебя. Жаль, что не все это понимают.

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— Считается, что в отношениях, где муж значительно старше жены, женщина подсознательно ищет в мужчине отца. Это так?

— Такое бывает, если у девочки были не очень теплые и эмоциональные отношения с папой, ей не хватало родительской любви и заботы. Конечно, она бессознательно может искать удовлетворения своей потребности любить и быть любимой с помощью взрослого мужчины. Молодому парню тяжело это обеспечить, потому что он сам может хотеть быть любимым, а взрослый партнер вполне способен соответствовать всем заявленным требованиям. Хотя было бы лучше, если бы такой мужчина направлял всю любовь и заботу на своих детей и внуков, а не на молоденькую любовницу. Но, с другой стороны, это личное дело каждого.

— Если речь идет о студентке и учителе в возрасте, который, кстати, не всегда может быть состоятельным, почему такие отношения тоже не редкость?

— Преподаватель для девочки — это изначально статусная личность, ведь она находится в роли студентки, а он приходит и вещает для всей аудитории. Это как секретарь и директор, медсестра и доктор. Плюс есть такие типы воспитания, в которых девочку с детства учат слушаться папу, может быть, даже в каких-то моментах бояться его наказания и т. д.

Кстати, здесь действительно не всегда есть корыстный интерес, скорее дело в том, что девочки взрослеют быстрее, чем их сверстники мужского пола, и у них возникает потребность влюбиться. Помните, как у Татьяны из «Онегина»: «Она ждала и дождалась». Вот и представьте, в один прекрасный день в аудиторию входит человек, которого ты должна слушаться, который говорит что-то важное для тебя, симпатичный и сам проявляет к тебе интерес. Как тут не потерять голову? Плюс иногда учебный процесс настолько интенсивный, что девочка лишний раз не может никуда сходить с однокурсниками и друзьями. Когда ты живешь в графике дом-учеба-дом, нет возможности сделать выбор в пользу сверстника. А любить хочется. Хочется, чтобы кто-то пришел и сделал твою жизнь сказкой, раскрасил этот скучный мир, так и появляется связь с педагогом, которую, кстати, грамотный преподаватель не допустит.

— Мы сейчас с вами говорили о том, что двадцатилетние парни не готовы к браку и не могут удовлетворить потребности молодых женщин, но сегодня многие жалуются на то, что в 30 и даже 40 лет мужчины тоже не настроены на брак и серьезные отношения. Может быть, поэтому выбор падает на тех, кто постарше?

— Я не владею точной статистикой, но могу сказать, что, несмотря на то, что с 30 до 40 лет — идеальный возраст для построения семьи и рождения детей, некоторые мужчины реально не готовы к кардинальным переменам в своей жизни. Многие очень поздно становятся самостоятельными, сегодня все-таки есть некая инфантильность у тридцатилетних, это правда. А зачем девушке такой спутник, когда можно связать свою жизнь с более зрелым и уже состоявшимся человеком?

— Насколько браки, в которых мужчина намного старше своей партнерши, жизнеспособны?

— Возраст в данном случае не играет существенной роли. Все зависит от конкретной ситуации. Если мужчина выбирает себе молодых партнерш для самоутверждения, понятно, что, когда его очередная дама сердца станет старше лет на пять, он быстро найдет ей замену и союз распадется. Аналогичный финал будет, когда женщина мечтает о детях, а ее взрослому спутнику, у которого и так семеро по лавкам, еще один ребенок не нужен. Но, если подобного конфликта нет, все будет хорошо. Так что многое зависит от конкретной ситуации, и будет неправильным сказать, что брак между сверстниками продержится дольше, чем, например, между пятидесятилетним мужчиной и двадцатилетней девушкой.