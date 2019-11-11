Маска, чистые руки или лекарства. Как сегодня советуют защищаться от ОРВИ?

Источник материала: Аргументы и факты

Человек в маске

Сейчас популярны для защиты от вирусов, вызывающих ­ОРВИ и грипп, маски. Мы видим много людей в общественном транспорте в масках. Это хорошо. Но не нужно переоценивать этот метод защиты и забывать о других, не менее важных и эффективных.

«Заражение при кашле или чиханье бывает реже, чем мы думаем, – говорит педиатр, профессор, главный научный сотрудник НМИЦ здоровья детей Владимир Таточенко. – Конечно, при близком контакте заразиться легко. Но обычно концентрация вирусов и бактерий в воздухе небольшая и их недостаточно, чтобы вызвать болезнь. Гораздо чаще возбудители инфекции передаются контактным путём.

Известно, что в течение дня мы обычно 300 раз касаемся глаз, носа, губ. В результате вирусы и бактерии попадают на руки, а с них на окружающие предметы. Когда люди к ним прикасаются, они загрязняют руки возбудителями, а потом, трогая нос, рот или глаза, заражаются. Это очень эффективный способ передачи инфекции. Подтверждено исследованиями: через два часа после того, как больной простудой вошёл в помещение, коснувшись ручки двери, все остальные дверные ручки в здании оказались загрязнены вирусами. Вывод: надо чаще мыть руки. Я сам осматриваю детей без маски, но сразу после этого всегда мою руки. У великого педиатра Г. Н. Сперанского, у которого я учился, была привычка – он никогда не здоровался за руку и даже иногда прятал её за спину. Я как-то набрался наглости и спросил, почему он так делает. Георгий Несторович ответил, что грипп передаётся через рукопожатие. Представляете, это было 60 лет назад! И сегодня наука доказала, что он был абсолютно прав».

Где искать витамины?

Рассказывая об индивидуальной профилактике простудных заболеваний, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Николай Малышев выделяет следующие направления:

«Прежде всего это закаливание, но его надо обязательно начинать ещё летом. Уже доказано, что тот, кто закаляется, значительно реже болеет. Обливания холодной водой, душ, прохладные ванночки для ног – всё это очень хорошо.

Нужны ли витамины? Они, конечно, необходимы для человеческого организма. И надо пользоваться тем, что сейчас, осенью, витаминов в виде фруктов и овощей ещё много, их надо обязательно употреблять.

Вакцинация – основа профилактики гриппа. Даже если она не полностью предохраняет от заболевания, то значительно снижает возможность получения осложнений от гриппа.

Есть такие лекарственные препараты, которые помогут провести комплексную профилактику простудных инфекций. Среди них широко известные интерфероны. Они используются давно и сейчас также применяются. Кроме них есть ещё индукторы интерферонов, которые вызывают в нашем организме выработку интерферона. Поскольку это собст­венный интерферон, на него не может быть аллергической реакции. Индукторы интерферона способствуют уменьшению длительности клинических проявлений болезни и их выраженности. Лечение и профилактика ОРВИ интерфероном и индукторами интерферонов – заслуга нашей отечественной медицинской школы, и прежде всего академика Феликса Ивановича Ершова, который на протяжении многих лет их изучает и разрабатывает новые препараты».

Таких лекарств выпускается много. Но часто можно слышать, что с точки зрения доказательной медицины они неэффективны. Как нам относиться к этим заявлениям? Это проявление фармацевтических войн. Не будьте их участником и сохраняйте трезвый взгляд на эту шумиху. Войны идут, а лекарства лечат.