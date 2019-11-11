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Как снизить риск онкологии? 9 противораковых принципов

12.11.2019 17:20 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Как снизить риск онкологии? 9 противораковых принципов
shutterstock.com

Соли к обеду в меру берите

Есть ли способы, которые реально и существенно снижают риск рака? Они действительно есть. Так, Всемирный фонд по исследованию рака рекомендует соблюдать 9 принципов, помогающих значительно уменьшить вероятность развития рака (см. инфографику). Но многие пытаются найти какой-то един­ственный чудесный способ или средство от этой болезни. Нужно просто трезво оценивать проблему и понимать, что рак многолик и одного универсального сред­ства от него нет.


Как снизить риск онкологии? 9 противораковых принципов

Сегодня известно 200 факторов, приводящих к злокаче­ственным опухолям. На первом месте стоит неправильное питание. Более трети видов рака, точнее, 35% связаны именно с этим. На втором – курение, оно виновато в 30% злокачественных опухолей. Казалось бы, просто ешьте правильно и бросьте курить – и риск рака сократится сразу и намного. Но многим непросто принести такие жертвы ради своего здоровья. Трудно не заедать каждую трапезу сладким на десерт, трудно есть больше овощей и зелени – невкусно, ещё тяжелее бросить курить. И придумывается масса объяснений, чтобы не соблюдать эти реально помогающие меры. А ведь учёные уже расшифровали сложные механизмы, которыми сахар повышает риск развития рака, а овощи и зелень препятствуют его развитию.

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Многие не могут недосаливать пищу. Вот информация для них: сокращение потребления только соли и только до нормы (6 г в день) позволит предотвратить один из семи случаев рака желудка. Это данные Всемирного фонда по исследованию рака. Ещё это сократит число случаев рака лёгких, желудка и мозга. Тот самый страшный рак мозга, поражающий наших артистов, может быть связан с потреблением солёных продуктов. Это было выявлено в нескольких исследованиях. А жёлто-оранжевые овощи, свежая рыба и зерновые снижают риск этой опухоли.

Мужчины и женщины

Есть совершенно неожиданные способы защиты от некоторых конкретных видов рака. Так, девочкам во время полового созревания нужно есть больше капусты, чтобы у них не было потом рака груди. «В 12–13 лет у них происходит половое созревание и формируется грудь, а в капусте есть такие вещества, которые как бы программируют работу половых гормонов, и в результате они потом меньше способствуют развитию рака молочных желёз. Этот рак зависит от половых гормонов, – объясняет доктор медицинских наук, профессор НМИЦ онкологии им. Петрова Владимир Беспалов. – Но капуста полезна и в течение всей жизни. Когда вы её готовите и измельчаете, в ней образуются индолы и изотиоцианаты – это мощные противораковые веще­ства. Причём полезна не только наша кочанная капуста, но и её родст­венники по семей­ству крестоцветных – это редис, репа, редька, брюква. И защищают они не только от рака груди, но и от всех гормонозависимых опухолей. У мужчин это рак простаты, а у женщин – рак яичников и тела матки».

А вот рак шейки матки имеет другую природу – его вызывают некоторые вирусы папилломы человека (ВПЧ). Сегодня есть надёжное средство его профилактики – вакцина. Прививки лучше делать девочкам-подрост­кам, пока у них ещё нет этого вируса (его обычно получают при сексе, становятся его носителями, и у некоторых потом через десятки лет возникает рак шейки матки). Так вот, благодаря вакцинации распространённость этого вида рака резко пошла на убыль. А недавно в США выяснили, что это ещё защищает от рака горла и мужчин – там отметили снижение случаев и этой болезни. Как связаны эти виды рака? Рак горла тоже вызывает ВПЧ, а поскольку женщин прививают, мужчины реже заражаются этим вирусом при оральном сексе.

Как снизить риск онкологии? 9 противораковых принципов
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Отдельная тема – предрасположенность к раку, когда он развивается в более молодом возрасте. Так может быть у тех, чьи близкие родственники заболевали раком в возрасте до ­45–50 лет. Им надо строго соблюдать и 9 принципов, и дополнительные правила, помогающие избежать того конкретного вида рака, который был у родственника. Но это тема уже другого разговора.

 
 
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Нередкие случаи рака среди знаменитых артистов сильно переживаются обществом. Люди всё больше задумываются, как избежать этой болезни.
 
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